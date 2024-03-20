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Зеленський відреагував на російський удар по Харкову та наголосив на необхідності ППО

20 березня 2024 22:47
оновлено: 22:54
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Зеленський відреагував на російський удар по Харкову та наголосив на необхідності ППО
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники в середу, 20 березня, атакували Харків ракетою. Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий обстріл міста. 

Відеозвернення українського лідера оприлюднили на офіційному каналі в Youtube.

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Президент зауважив, що вже понад два роки Харків та область зазнають страшних російських ударів.

"Зруйнована ракетами Салтівка, пошкоджені інші райони та вулиці міста. Зруйновані села та містечка в області. Сьогодні — черговий удар Росії по Харкову, ні на що не здатний вплинути, окрім того, що Україна ще більш принципово та влучно відповідатиме", — сказав Зеленський. 

Відомо, що від російської ракети в місті сьогодні загинули пʼятеро людей. Кожному пораненому надається необхідна допомога.

Український лідер наголосив, що Харкову потрібно достатньо систем ППО та решті регіонів, які потерпають від російського терору.

"Ці захисні системи є в партнерів. І партнерам треба зрозуміти, що ППО має захищати життя", — додав він.

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Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, внаслідок російського удару ракетою по Харкову загинули п'ятеро людей. Відомо про дев'ять поранених та п'ятеро зниклих безвісти.

Також у ДСНС показали наслідки сьогоднішнього обстрілу Харкова. Там тривають аварійно-рятувальні роботи та гасіння пожежі.

Володимир Зеленський
Харків
обстріли
окупанти
війна в Україні
ракетний удар

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