Зеленский призвал партнеров предоставить ПВО для защиты Харькова

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Российские войска продолжают ежедневно обстреливать Харьков. Зеленский заявил, что сейчас Украина прилагает все усилия, чтобы защитить города.

Об этом сообщила пресс-служба Президента Украины Владимира Зеленского в понедельник, 8 апреля.

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Обращение Зеленского

Зеленский призывает партнеров поддержать Украину системами ПВО и увеличить давление на Россию.

"Партнеры могут помочь с ПВО, могут помочь с давлением на Россию. И я благодарю всех, кто уже помогает. Спасибо каждому и каждому, кто в Харькове бережет жизнь и делает все зависимое от него лично, чтобы город пережил это сложное время", — заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что украинские громады, которые поддерживает Харьков, все города, стоящие вместе с Харьковом, и защитники, защищающие Харьковскую область, оберегают Украину.

Напомним, что в воскресенье, 7 апреля, в очередной раз обстреляли Харьков. От вражеского удара пострадал Шевченковский район города.

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