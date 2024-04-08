Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Зеленський закликав партнерів надати ППО для захисту Харкова arrow

Зеленський закликав партнерів надати ППО для захисту Харкова

8 квітня 2024 11:54
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Зеленський закликав партнерів надати ППО для захисту Харкова
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Російські війська продовжують щоденно обстрілювати Харків. Зеленський заявив, що зараз Україна докладає всіх зусиль, що б захистити міста.

Про це повідомила пресслужба Президента України Володимира Зеленського у понеділок, 8 квітня.

Читайте також:

Звернення Зеленського

Зеленський закликає партнерів підтримати Україну системами ППО та збільшити тиск на Росію. 

"Партнери можуть допомогти з ППО, можуть допомогти з тиском на Росію. І я дякую всім, хто вже допомагає. Дякую кожному й кожній, хто в Харкові береже життя та робить усе залежне від нього особисто, щоб місто пережило цей складний час", — заявив президент.

Зеленський підкреслив, що українські громади, які підтримує Харків, всі міста, що стоять разом з Харковом, та захисники, які обороняють Харківську область — оберігають Україну.

Нагадаємо, що в неділю, 7 квітня, вчергове обстріляли Харків. Від ворожого удару постраждав Шевченківський район міста.

Раніше ми писали, що Синєгубов розповів, навіщо окупанти атакують Харків двома хвилями.

Володимир Зеленський
Харків
Харківська область
ППО
президент

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку