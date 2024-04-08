Зеленський закликав партнерів надати ППО для захисту Харкова

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Російські війська продовжують щоденно обстрілювати Харків. Зеленський заявив, що зараз Україна докладає всіх зусиль, що б захистити міста.

Про це повідомила пресслужба Президента України Володимира Зеленського у понеділок, 8 квітня.

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Звернення Зеленського

Зеленський закликає партнерів підтримати Україну системами ППО та збільшити тиск на Росію.

"Партнери можуть допомогти з ППО, можуть допомогти з тиском на Росію. І я дякую всім, хто вже допомагає. Дякую кожному й кожній, хто в Харкові береже життя та робить усе залежне від нього особисто, щоб місто пережило цей складний час", — заявив президент.

Зеленський підкреслив, що українські громади, які підтримує Харків, всі міста, що стоять разом з Харковом, та захисники, які обороняють Харківську область — оберігають Україну.

Нагадаємо, що в неділю, 7 квітня, вчергове обстріляли Харків. Від ворожого удару постраждав Шевченківський район міста.

Раніше ми писали, що Синєгубов розповів, навіщо окупанти атакують Харків двома хвилями.