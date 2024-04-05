Синєгубов розповів, навіщо окупанти атакують Харків двома хвилями

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та журналіст Bild. Фото: Bild

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, чому російські окупанти атакують місто двома хвилями. За його словами, ворог робить це навмисно, аби вбивати українських рятувальників, пожежників і поліцейських.

Про це Олег Синєгубов сказав в інтерв'ю BILD у п'ятницю, 5 квітня.

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Тактика подвійних ударів по Харкову

Синєгубов зазначив, що минулої ночі був один із найважчих ударів по Харківській області. Ворог атакував цивільну інфраструктуру та житлові будівлі. За словами очільника Харківської ОВА, тактика окупантів полягала в обстрілі двома хвилями.

"Спочатку атакують житлові будівлі. Потім, коли на місце приїжджають наші служби порятунку і поліція, відбувається другий удар, під час якого вбивають співробітників наших служб і мирних жителів. Не було жодного удару по військових цілях або солдатах. Це атаки виключно проти цивільних", — додав Синєгубов.

Нагадаємо, уночі 4 квітня у Харкові пролунали вибухи. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали щонайменше чотири удари по місту.

Згодом стало відомо, що через ворожий обстріл загинули четверо людей, троє із них — рятувальники. Поранення отримали ще 12 людей. Також з'явилися кадри тригодинного порятунку чоловіка з-під завалів у місті.

У МВС назвали імена загиблих рятувальників.