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Зеленский собрал совещание из-за сложной ситуации в Харькове

8 апреля 2024 17:33
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Зеленский собрал совещание из-за сложной ситуации в Харькове
Совещание о ситуации в Харькове. Фото: Telegram Владимира Зеленского
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по поводу сложной ситуации в Харькове. Ключевой вопрос — восстановление городской электросети и меры поддержки харьковчан.

Об этом он рассказал в своем блоге в Telegram.

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По словам главы государства, на совещании были представлены сроки, когда энергетические дефициты в Харькове могут быть уменьшены. Кроме того, добавил глава государства, правительство готовит меры экономической поддержки для Харькова и области.

"Предложения региональной поддержки - того, что каждая область, каждая община Украины может сделать, чтобы поддержать тех, кому сложнее всего. Главное сейчас — не дать России достичь ее террористических целей и поддержать наших людей", — написал глава государства.

Зеленский собрал совещание из-за сложной ситуации в Харькове
Скриншот поста Владимира Зеленского

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего, где обсуждали способы защиты энергетических объектов Харькова от российских обстрелов и укрепления систем ПВО.

Добавим, что в воскресенье, 7 апреля, россияне в очередной раз обстреляли Харьков, повлекшие за собой разрушения в Шевченковском районе города.

Также ранее мы писали, что глава ХОГА Олег Синегубов рассказал, зачем вражеская армия атакует город двумя волнами.

Владимир Зеленский
Харьков
электроэнергия
Украина
война в Украине

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