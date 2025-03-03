Из-за сильного пожара после атаки дрона-камикадзе одна из квартир в Харькове полностью выгорела

Квартира в Харькове после пожара в результате атаки дрона РФ. Фото: Новини.LIVE

После вчерашней вечерней атаки дронов-камикадзе на Харьков один из них попал в многоэтажку. В результате есть пострадавшие, но к счастью никто не погиб, хотя одна из квартир выгорела полностью.

Эксклюзивные кадры из разрушенной квартиры публикуют Новини.LIVE.

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По свидетельству свидетелей, оперативные службы прибыли на место событий очень быстро, но пожарным не удалось спасти квартиру, куда именно попал дрон - она сильно пострадала. К счастью, сам владелец квартиры эвакуировался из города, поэтому в квартире его не было.

Однако из-за большой температуры пламени огонь перекинулся на соседнюю квартиру, которую пожарные все же защитили от пламени. Также из-за падения дрона сильно пострадала крыша дома.

На данный момент, по данным областной прокуратуры, известно, что никто не погиб, но четверо местных жителей пострадали получив ранения. Медики оказали им всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 марта российские армейцы беспилотниками массированно атаковали три района Харькова. В результате обстрела пострадали 12 человек, среди которых двое детей.

Кроме того, в результате ночного обстрела Харькова 1 марта повреждена одна из больниц города - в здании выбиты окна и разрушены внутренние помещения.