Через сильну пожежу після атаки дрона-камікадзе одна з квартир у Харкові повністю вигоріла

Квартира у Харкові після пожежі внаслідок атаки дрона РФ. Фото: Новини.LIVE

Після вчорашньої вечірньої атаки дронів-камікадзе на Харків один з них влучив у багатоповерхівку. В результаті є постраждалі, але на щастя ніхто не загинув, хоча одна з квартир вигоріла повністю.

Ексклюзивні кадри зі зруйнованої квартири публікують Новини.LIVE.

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За свідченням свідків, оперативні служби прибули на місце подій дуже швидко, але пожежникам не вдалось врятувати квартиру, куди саме влучив дрон — вони сильно постраждала. На щастя, сам власник квартири евакуювався з міста, тому у квартирі його не було.

Проте через велику температуру полум'я вогонь перекинувся на сусідню квартиру, яку вогнеборці все ж таки захистили від полум'я. Також через падіння дрона сильно постраждав дах будинку.

На цей момент, за даними обласної прокуратури, відомо, що ніхто не загинув, але четверо місцевих мешканців постраждали отримавши поранення. Медики надали їм всю необхідну допомогу.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 1 березня російські армійці безпілотниками масовано атакували три райони Харкова. Внаслідок обстрілу постраждали 12 людей, серед яких двоє дітей.

Крім того, внаслідок нічного обстрілу Харкова 1 березня пошкоджено одну з лікарень міста — у будівлі вибиті вікна та зруйновані внутрішні приміщення.