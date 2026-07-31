Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Жара на Харьковщине усилится: прогноз погоды на завтра

Жара на Харьковщине усилится: прогноз погоды на завтра

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2026 18:33
Погода в Харькове и области: прогноз на 1 августа и на неделю
Люди на улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В начале последнего месяца лета в Харьковской области будет преобладать солнечная и сухая погода. Синоптики прогнозируют отсутствие осадков в выходные, однако предупреждают о резком повышении температуры, которое в ближайшую неделю перерастет в настоящую аномальную жару.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз на 1 августа

В субботу в Харьковской области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет северным со скоростью 5–10 м/с.

  • По области: ночью температура воздуха составит +13…+18 °С, а днём столбики термометров поднимутся до +26…+31 °С.
  • В Харькове: ночная температура будет в пределах +15…+17 °С без осадков. Днем ожидается сухая солнечная погода, а температура воздуха прогреется до +28…+30 °С.

Пожарная опасность в регионе

С наступлением теплой и сухой погоды ситуация с пожарной опасностью в области остается неоднородной. Согласно данным синоптиков, на 1 августа уровень угрозы существенно различается в зависимости от района. Так, в Лозовой объявлен чрезвычайный (пятый) класс опасности. Высокий (четвёртый) уровень действует для Золочева. Средний уровень прогнозируется для Харькова, Богодухова, Коломака, Слобожанского и Берестина. В то же время в Великом Бурлуке и Изюме угроза минимальна — там зафиксирован низкий класс пожарной опасности. Несмотря на отсутствие сильных осадков, спасатели просят жителей зон повышенного риска быть бдительными с огнем.

Прогноз на 2–10 августа

Сухая и солнечная погода сохранится в регионе, постепенно переходя в пиковые температурные показатели:

Читайте также:
  • 2 августа: ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с. Воздух ночью прогреется до +14…+19 °С, а днем ожидается потепление до +27…+32 °С.
  • 3 августа: в регионе сохранится переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с. Ночью ожидается +14…+19 °С, а днем столбики термометров покажут по-настоящему жаркие +29…+34 °С.
  • 4 августа: ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, а днём местами пройдёт небольшой кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с. Температура воздуха составит ночью +18…+23 °С, днём — +30…+35 °С.
  • 5 августа: ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой кратковременный дождь с грозой. Ветер северный, 5–10 м/с. Ночная температура составит +18…+23 °С, а днем воздух прогреется до +31…+36 °С.

По предварительному прогнозу Украинского гидрометцентра, 6 августа в Харьковской области ожидается жаркая, преимущественно сухая погода с ночной температурой +17…+24 °С и сильной жарой днем — до +35…+39 °С. В течение 7–10 августа возможны отдельные кратковременные дожди с грозами, которые принесут ослабление жары на 3–9 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове на Журавлевском острове завершили обустройство первой пляжной зоны, а в ближайшее время там появятся два пляжа. Новые места для отдыха планируют обустроить вдоль улиц Непокоренных и Барабашова. Для благоустройства территории коммунальщики установили новые бесплатные шезлонги.

Также Новини.LIVE писали, что Харьков вошел в число городов Украины с наибольшими поступлениями от местных налогов и сборов. Несмотря на постоянные российские обстрелы, город занял четвертое место в общем рейтинге. Таких результатов удалось достичь благодаря сохранению экономической активности и собственных бюджетных поступлений.

Харьковская область прогноз погоды погода в Харькове
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации