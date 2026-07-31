Жара на Харьковщине усилится: прогноз погоды на завтра

Люди на улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

В начале последнего месяца лета в Харьковской области будет преобладать солнечная и сухая погода. Синоптики прогнозируют отсутствие осадков в выходные, однако предупреждают о резком повышении температуры, которое в ближайшую неделю перерастет в настоящую аномальную жару.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз на 1 августа

В субботу в Харьковской области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет северным со скоростью 5–10 м/с.

По области: ночью температура воздуха составит +13…+18 °С, а днём столбики термометров поднимутся до +26…+31 °С.

В Харькове: ночная температура будет в пределах +15…+17 °С без осадков. Днем ожидается сухая солнечная погода, а температура воздуха прогреется до +28…+30 °С.

Пожарная опасность в регионе

С наступлением теплой и сухой погоды ситуация с пожарной опасностью в области остается неоднородной. Согласно данным синоптиков, на 1 августа уровень угрозы существенно различается в зависимости от района. Так, в Лозовой объявлен чрезвычайный (пятый) класс опасности. Высокий (четвёртый) уровень действует для Золочева. Средний уровень прогнозируется для Харькова, Богодухова, Коломака, Слобожанского и Берестина. В то же время в Великом Бурлуке и Изюме угроза минимальна — там зафиксирован низкий класс пожарной опасности. Несмотря на отсутствие сильных осадков, спасатели просят жителей зон повышенного риска быть бдительными с огнем.

Прогноз на 2–10 августа

Сухая и солнечная погода сохранится в регионе, постепенно переходя в пиковые температурные показатели:

2 августа: ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с. Воздух ночью прогреется до +14…+19 °С, а днем ожидается потепление до +27…+32 °С.

3 августа: в регионе сохранится переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с. Ночью ожидается +14…+19 °С, а днем столбики термометров покажут по-настоящему жаркие +29…+34 °С.

4 августа: ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, а днём местами пройдёт небольшой кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с. Температура воздуха составит ночью +18…+23 °С, днём — +30…+35 °С.

5 августа: ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой кратковременный дождь с грозой. Ветер северный, 5–10 м/с. Ночная температура составит +18…+23 °С, а днем воздух прогреется до +31…+36 °С.

По предварительному прогнозу Украинского гидрометцентра, 6 августа в Харьковской области ожидается жаркая, преимущественно сухая погода с ночной температурой +17…+24 °С и сильной жарой днем — до +35…+39 °С. В течение 7–10 августа возможны отдельные кратковременные дожди с грозами, которые принесут ослабление жары на 3–9 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове на Журавлевском острове завершили обустройство первой пляжной зоны, а в ближайшее время там появятся два пляжа. Новые места для отдыха планируют обустроить вдоль улиц Непокоренных и Барабашова. Для благоустройства территории коммунальщики установили новые бесплатные шезлонги.

Также Новини.LIVE писали, что Харьков вошел в число городов Украины с наибольшими поступлениями от местных налогов и сборов. Несмотря на постоянные российские обстрелы, город занял четвертое место в общем рейтинге. Таких результатов удалось достичь благодаря сохранению экономической активности и собственных бюджетных поступлений.