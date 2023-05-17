Женщину, которая убила ножом своего мужа, осудили в Харькове

Задержание подозреваемой. Фото: УНИАН

Прокуроры Салтовской окружной прокуратуры Харькова признали 34-летнюю женщину виновной в совершении убийства с умыслом (часть 1 статья 115 Уголовного кодекса Украины). В качестве наказания, ей предписано провести следующие 10 лет в местах лишения свободы.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Согласно материалам следствия, 9 апреля 2020 года, в Харькове, подсудимая женщина лишила жизни мужчину. Было установлено, что инцидент произошел в одном из жилых помещений на улице Владислава Зубенко, где она пила алкоголь в компании своего сожителя и другого мужчины, с которым у нее и произошел конфликт.

В попытке разрешить разногласия, подсудимая и 59-летний мужчина вышли во двор дома. В ходе эмоционального спора, подсудимая нанесла мужчине удар ножом в правый висок, который она держала при себе. Получив ранение, мужчина упал на асфальт и потерял сознание, после чего женщина покинула место происшествия.

Однако всего через несколько минут она вернулась. Стараясь скрыть свое преступление, она попыталась убрать нож с места происшествия.

Напомним, что в Харьковской области разоблачили коллаборантку, которая осуществляла пенсионные махинации. Досудебным расследованием установлено, что во время оккупации г. Купянск местная жительница добровольно заняла должность и. начальника так называемого Управления Пенсионного фонда Харьковской области.

Также мы рассказывали, что в Харькове будут заочно судить российского военного, убившего жительницу Изюма. Харьковской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении заместителя командира батальона по вооружению воинской части 62892, военнослужащему 245-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2). ).