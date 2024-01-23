У Харкові з-під завалів витягли чоловіка

Рятувальники розбирають завали. Фото: ДСНС

Російські загарбники обстріляли Харків 23 січня. В місті пошкоджено житлові будинки, згоріли цивільні авто та є постраждалі серед місцевих жителів. В одній з багатоповерхівок повністю зруйновано під'їзд. Рятувальники дістали з-під завалів чоловіка.

Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов.

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У Харкові рятувальники дістали з-під завалів живого чоловіка

Внаслідок російського обстрілу 23 січня у Харкові зазнала руйнувань багатоповерхівка. В місті близько 42 постраждалих та 4 загиблих через атаку РФ. Рятувальникам вдалося дістати з-під завалів чоловіка, який вижив після масованого удару по Харкову. Постраждалий зазначив, що під завалами досі перебувають його дружина та дитина.

"З-під завалів витягли чоловіка. Живий. Каже, що під руїнами залишаються його дружина та дитина", — зазначив Терехов.

Скриншот допису Терехова

Ракетний обстріл Харкова 23 січня

Росіяни здійснили чергову атаку по Харкову зранку 23 січня. В місті в результаті обстрілу сталася повна руйнація під'їзду багатоквартирного будинку. В деяких районах Харкова виникли проблеми з електрикою та водопостачанням.

Внаслідок ракетного удару по Харкову вранці, 23 січня, без світла залишилося майже 11 тисяч споживачів. Також було пошкоджено газопровід.

Кількість загиблих у Харкові збільшилася до 4 осіб: 2 чоловіків та 2 жінки, а травмовано ще 42 людей, серед них 3 неповнолітніх дівчат 11, 14, 17 років та поліцейський. Росіяни завдали удару по Харкову ракетами Х-22.