Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow У Харкові з-під завалів витягли чоловіка arrow

У Харкові з-під завалів витягли чоловіка

23 січня 2024 12:06
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Харкові з-під завалів витягли чоловіка
Рятувальники розбирають завали. Фото: ДСНС
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Російські загарбники обстріляли Харків 23 січня. В місті пошкоджено житлові будинки, згоріли цивільні авто та є постраждалі серед місцевих жителів. В одній з багатоповерхівок повністю зруйновано під'їзд. Рятувальники дістали з-під завалів чоловіка.

Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов.

Читайте також:

У Харкові рятувальники дістали з-під завалів живого чоловіка

Внаслідок російського обстрілу 23 січня у Харкові зазнала руйнувань багатоповерхівка. В місті близько 42 постраждалих та 4 загиблих через атаку РФ. Рятувальникам вдалося дістати з-під завалів чоловіка, який вижив після масованого удару по Харкову. Постраждалий зазначив, що під завалами досі перебувають його дружина та дитина.

"З-під завалів витягли чоловіка. Живий. Каже, що під руїнами залишаються його дружина та дитина", — зазначив Терехов.

Скриншот допису Терехова
Скриншот допису Терехова

Ракетний обстріл Харкова 23 січня

Росіяни здійснили чергову атаку по Харкову зранку 23 січня. В місті в результаті обстрілу сталася повна руйнація під'їзду багатоквартирного будинку. В деяких районах Харкова виникли проблеми з електрикою та водопостачанням.

Внаслідок ракетного удару по Харкову вранці, 23 січня, без світла залишилося майже 11 тисяч споживачів. Також було пошкоджено газопровід.

Кількість загиблих у Харкові збільшилася до 4 осіб: 2 чоловіків та 2 жінки, а травмовано ще 42 людей, серед них 3 неповнолітніх дівчат 11, 14, 17 років та поліцейський. Росіяни завдали удару по Харкову ракетами Х-22. 

війна
Харків
ДСНС
Україна
обстріли
Ігор Терехов
рятувальники
ракети
атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

12 січня 2024

00:22 Народна синоптикиня Діденко пояснила, чому кияни чули грім

Актуальне по темі