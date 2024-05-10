Жорин сделал заявление о новом наступлении оккупантов на Харьковщине

Заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин. Фото: 5 канал

Российские войска в пятницу, 10 мая, начали новое наступление на Харьковскую область. Эти действия оккупантов были спрогнозированы украинскими силами раньше, поэтому ничего критического не происходит.

Об этом заявил заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин в Telegram-канале.

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"События на Харьковском направлении — абсолютно прогнозируемая для украинской армии история. Пока ничего критического не произошло, русаки начали движение, о котором наши силы знали и готовились", — написал он.

По словам Жорина, главное, что нужно понимать — пока это больше похоже на "прощупывание" линии обороны Украины. А свои главные силы противник еще не завлекал.

Скриншот поста Жорина

Напомним, враг начал новое наступление на севере Харьковской области. По словам журналиста Юрия Бутусова, оккупантам удалось захватить четыре поселка на пограничье.