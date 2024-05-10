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Жорин сделал заявление о новом наступлении оккупантов на Харьковщине

10 мая 2024 22:14
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Жорин сделал заявление о новом наступлении оккупантов на Харьковщине
Заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин. Фото: 5 канал
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска в пятницу, 10 мая, начали новое наступление на Харьковскую область. Эти действия оккупантов были спрогнозированы украинскими силами раньше, поэтому ничего критического не происходит.

Об этом заявил заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин в Telegram-канале.

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"События на Харьковском направлении — абсолютно прогнозируемая для украинской армии история. Пока ничего критического не произошло, русаки начали движение, о котором наши силы знали и готовились", — написал он.

По словам Жорина, главное, что нужно понимать — пока это больше похоже на "прощупывание" линии обороны Украины. А свои главные силы противник еще не завлекал.

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Скриншот поста Жорина

Напомним, враг начал новое наступление на севере Харьковской области. По словам журналиста Юрия Бутусова, оккупантам удалось захватить четыре поселка на пограничье.

Кроме того, Генштаб сообщил о наращивании войск врага возле границы с Украиной в Сумской области.

А президент Владимир Зеленский заявил, что на Харьковское направление отправят больше украинских сил.

Харьковская область
война в Украине
штурмовая бригада
фронт
Максим Жорин
наступление

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