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Разрушенная крыша и выбитые окна — кадры последствий вражеских обстрелов Харькова

11 января 2024 13:40
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Разрушенная крыша и выбитые окна — кадры последствий вражеских обстрелов Харькова
Разрушенное здание гостиницы в Харькове. Фото: Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Россияне совершили вчера вечером очередной обстрел Харькова. Под прицелом оказалась центральная часть города. Наибольшие разрушения получил отель Park Hotel.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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На фото видно, что здание отеля сильно пострадало от атаки врага. В гостинице изуродован фасад, разрушена крыша и выбиты окна в результате обстрела центра Харькова.

На месте удара образовалась большая воронка глубиной около трех метров. Рядом с гостиницей были припаркованы гражданские авто, которые также сгорели в результате взрыва.

Разрушено здание в результате обстрела
Разрушенное здание в результате обстрела. Фото: Новини.LIVE
Изуродованный фасад отеля в результате обстрела
Изуродованный фасад отеля в результате обстрела. Фото: Новини.LIVE
Избитые авто и здание
Разбитые авто и здание. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Харькове под вражеский российский обстрел попали военные корреспонденты турецкого медиа Anadolu. Один из них получил незначительные порезы рук.

Добавим, российские захватчики ударили двумя ракетами С-300 по зданию гостиничного комплекса в Харькове. Из поврежденного здания удалось спасти двоих пострадавших.

Харьков
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Украина
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