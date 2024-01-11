Разрушенная крыша и выбитые окна — кадры последствий вражеских обстрелов Харькова
Россияне совершили вчера вечером очередной обстрел Харькова. Под прицелом оказалась центральная часть города. Наибольшие разрушения получил отель Park Hotel.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Последствия вражеского обстрела Харькова
На фото видно, что здание отеля сильно пострадало от атаки врага. В гостинице изуродован фасад, разрушена крыша и выбиты окна в результате обстрела центра Харькова.
На месте удара образовалась большая воронка глубиной около трех метров. Рядом с гостиницей были припаркованы гражданские авто, которые также сгорели в результате взрыва.
Напомним, в Харькове под вражеский российский обстрел попали военные корреспонденты турецкого медиа Anadolu. Один из них получил незначительные порезы рук.
Добавим, российские захватчики ударили двумя ракетами С-300 по зданию гостиничного комплекса в Харькове. Из поврежденного здания удалось спасти двоих пострадавших.
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