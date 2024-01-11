Разрушенная крыша и выбитые окна — кадры последствий вражеских обстрелов Харькова

Разрушенное здание гостиницы в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Россияне совершили вчера вечером очередной обстрел Харькова. Под прицелом оказалась центральная часть города. Наибольшие разрушения получил отель Park Hotel.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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На фото видно, что здание отеля сильно пострадало от атаки врага. В гостинице изуродован фасад, разрушена крыша и выбиты окна в результате обстрела центра Харькова.

На месте удара образовалась большая воронка глубиной около трех метров. Рядом с гостиницей были припаркованы гражданские авто, которые также сгорели в результате взрыва.

Разрушенное здание в результате обстрела. Фото: Новини.LIVE

Изуродованный фасад отеля в результате обстрела. Фото: Новини.LIVE

Разбитые авто и здание. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Харькове под вражеский российский обстрел попали военные корреспонденты турецкого медиа Anadolu. Один из них получил незначительные порезы рук.

Добавим, российские захватчики ударили двумя ракетами С-300 по зданию гостиничного комплекса в Харькове. Из поврежденного здания удалось спасти двоих пострадавших.