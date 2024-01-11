Зруйнований дах та вибиті вікна — кадри наслідків ворожого обстрілу Харкова
Росіяни здійснили вчора ввечері черговий обстріл Харкова. Під прицілом опинилася центральна частина міста. Найбільших руйнувань зазнав готель Park Hotel.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Наслідки ворожого обстрілу Харкова
На фото видно, що будівля готелю сильно постраждала від атаки ворога. У готелю понівечений фасад, зруйнований дах та вибиті вікна внаслідок обстрілу центру Харкова.
На місці удару утворилася велика вирва глибиною близько трьох метрів. Поряд з готелем були припарковані цивільні авто, які теж згоріли внаслідок вибуху.
Нагадаємо, у Харкові під ворожий російський обстріл потрапили військові кореспонденти турецького медіа Anadolu. Один з них отримав незначні порізи рук.
Додамо, російські загарбники вдарили двома ракетами С-300 по будівлі готельного комплексу в Харкові. З пошкодженої будівлі вдалося врятувати двох постраждалих.
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