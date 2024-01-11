Зруйнований дах та вибиті вікна — кадри наслідків ворожого обстрілу Харкова

Зруйнована будівля готелю у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Росіяни здійснили вчора ввечері черговий обстріл Харкова. Під прицілом опинилася центральна частина міста. Найбільших руйнувань зазнав готель Park Hotel.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Наслідки ворожого обстрілу Харкова

На фото видно, що будівля готелю сильно постраждала від атаки ворога. У готелю понівечений фасад, зруйнований дах та вибиті вікна внаслідок обстрілу центру Харкова.

На місці удару утворилася велика вирва глибиною близько трьох метрів. Поряд з готелем були припарковані цивільні авто, які теж згоріли внаслідок вибуху.

Зруйнована будівля внаслідок обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Понівечений фасад готелю внаслідок обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Побиті авто та будівля. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у Харкові під ворожий російський обстріл потрапили військові кореспонденти турецького медіа Anadolu. Один з них отримав незначні порізи рук.

Додамо, російські загарбники вдарили двома ракетами С-300 по будівлі готельного комплексу в Харкові. З пошкодженої будівлі вдалося врятувати двох постраждалих.