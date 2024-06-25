Письмо Игоря Терехова в ООН — из-за обстрелов России много разрушений в Харькове

Разрушенная школа в Харькове. Фото: Павел Бишко / Запрет

Мэр Харькова Игорь Терехов обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и гендиректору ЮНЕСКО Одри Азуле с просьбой помочь прекратить российские обстрелы Харькова и области. По его словам, большая часть образовательных объектов разрушена.

Об этом сообщает Харьковский городской совет в понедельник, 24 июня, в Telegram со ссылкой на письмо Игоря Терехова.

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По словам городского головы, в течение столетия Харьков известен как "город студентов, молодежи и творческой интеллигенции с большим количеством образовательных и научных заведений".

"Однако после начала полномасштабной войны в городе полностью или частично разрушены 796 образовательных объектов, 271 заведение культуры, 52 заведения спорта, 34 парка и площади. Воздушная тревога с начала полномасштабного вторжения продолжалась более 172 дней подряд, 16 часов в сутки. Наши дети вынуждены учиться в подземных школах. Ракетным ударом российских войск была разрушена типография издательства "Vivat" ООО "Фактор-Печать", на которой печатались учебники для украинских школ", — рассказал Терехов.

Он попросил представительство ООН и ЮНЕСКО сделать все возможное, чтобы остановить убийство мирных жителей и уничтожение гражданской инфраструктуры Харькова.

"На территории Украины страна-агрессор делает невозможным реализацию образовательных программ ООН. То, что сейчас происходит в Харькове, угрожает не только харьковчанам, не только Украине. Действия Российской Федерации — это вызов, угроза для будущего всего человечества", — добавил мэр Харькова.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Харьковский городской совет"

Напомним, что вечером 24 июня в Харькове во время воздушной тревоги раздавались взрывы. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил об обстреле КАБами.

Также в воскресенье, 23 июня, Харьков и населенные пункты области находились под плотными обстрелами со стороны России. В результате 13 человек пострадали и один человек погиб. Синегубов также рассказал, что в результате российской атаки на выходных 20 пострадавших остаются в больницах.