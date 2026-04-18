Головна Харків У Харкові дизель по 90,79 грн: актуальні ціни на пальне

У Харкові дизель по 90,79 грн: актуальні ціни на пальне

Дата публікації: 18 квітня 2026 19:49
Автозаправна станція. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харкові в суботу, 18 квітня, ціни на пальне залишилися майже незмінними. Дизель коштує в середньому 90,79 грн за літр, а бензин від 67,22 до 76,80 грн за літр.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на AUTO.RIA.

Вартість пального у Харкові

Середня ціна на пальне у Харкові сьогодні майже не відрізняється від вчорашнього прайсу. Вартість тримається на такому рівні:

  • A-95+ — 76,80 грн/л;
  • A-95 — 71,88 грн/л;
  • A-92 — 67,22 грн/л;
  • ДП — 90,79 грн/л;
  • газ — 48,93 грн/л.
Скільки коштує пальне у Харкові 18 квітня. Фото: скриншот

Водночас ціни на газ, бензин та дизель варіюються залежно від виду палива та конкретної автозаправної станції. 18 квітня у Харкові АЗС продають пальне за такими цінами:

Вартість пального на АЗС Харківщини 18 квітня. Фото: скриншот

Останні новини Харкова

Як повідомляли Новини.LIVE, у суботу, 18 квітня, росіяни атакували Харків дронами. Безпілотники упали на одному з промислових підприємств. Крім того, зафіксовано ураження ринку.

Також ми писали про те, якою буде погода у Харкові та Харківській області 19 квітня. Синоптики прогнозують дощ та вітер. Температура повітря буде коливатися в межах +9...+14 °С.

Додамо, що окупанти вчора, 17 квітня, атакували Харків та 13 населених пунктів області. Через обстріли загинула одна людина. Ще дев'ятеро мешканців області зазнали поранень.

Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Ольга Антоновська
