Спека на Харківщині посилиться: прогноз погоди на завтра

Люди на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Сонячна та суха погода пануватиме в Харківській області на початку останнього місяця літа. Синоптики очікують відсутність опадів у вихідні, проте попереджають про стрімке підвищення температури, яке в найближчий тиждень переросте у справжню аномальну спеку.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз на 1 серпня

У суботу на Харківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер буде північним зі швидкістю 5–10 м/с.

По області: вночі температура повітря становитиме +13…+18 °С, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +26…+31 °С.

У Харкові: нічна температура буде в межах +15…+17 °С без опадів. Вдень очікується суха сонячна погода, а температура повітря прогріється до +28…+30 °С.

Пожежна небезпека у регіоні

Зі встановленням теплої та сухої погоди ситуація з пожежною небезпекою в області залишається неоднорідною. Згідно з даними синоптиків, на 1 серпня рівень загрози суттєво різниться залежно від району. Так, у Лозовій оголошено надзвичайний (п'ятий) клас небезпеки. Високий (четвертий) рівень діє для Золочева. Середній рівень прогнозують для Харкова, Богодухова, Коломака, Слобожанського та Берестина. Водночас у Великому Бурлуці та Ізюмі загроза мінімальна — там зафіксовано низький клас пожежної небезпеки. Попри відсутність сильних опадів, рятувальники просять жителів зон підвищеного ризику бути пильними з вогнем.

Прогноз на 2–10 серпня

Суха та сонячна погода затримається у регіоні, поступово переходячи в пікові температурні показники:

2 серпня: очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Повітря вночі прогріється до +14…+19 °С, а вдень очікується потепління до +27…+32 °С.

3 серпня: у регіоні збережеться мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Вночі очікується +14…+19 °С, а вдень стовпчики термометрів покажуть по-справжньому спекотні +29…+34 °С.

4 серпня: передбачається мінлива хмарність. Вночі без опадів, а вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ із грозою. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря становитиме вночі +18…+23 °С, вдень — +30…+35 °С.

5 серпня: очікується мінлива хмарність, місцями пройде невеликий короткочасний дощ з грозою. Вітер північний, 5–10 м/с. Нічна температура становитиме +18…+23 °С, а вдень повітря прогріється до +31…+36 °С.

За попереднім прогнозом Українського гідрометцентру, 6 серпня на Харківщині очікується жарка переважно суха погода з нічною температурою +17…+24 °С та сильною спекою вдень — до +35…+39 °С. Упродовж 7–10 серпня можливі окремі короткочасні дощі з грозами, які принесуть послаблення спеки на 3–9 °С.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Харкові на Журавлівському острові завершили облаштування першої пляжної зони, а найближчим часом там з'являться два пляжі. Нові місця для відпочинку планують облаштувати вздовж вулиць Нескорених і Барабашова. Для благоустрою території комунальники встановили нові безкоштовні шезлонги.

Також Новини.LIVE писали, что Харків опинився серед міст України з найбільшими надходженнями від місцевих податків і зборів. Попри постійні російські обстріли, місто посіло четверте місце у загальному рейтингу. Таких результатів вдалося досягти завдяки збереженню економічної активності та власних бюджетних надходжень.