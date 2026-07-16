Спека насувається: прогноз погоди на Харківщині 17 липня

Люди на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Суха та помірно тепла погода пануватиме в Харківській області наприкінці робочого тижня. Синоптики прогнозують сонячні дні без істотних опадів, а вже з неділі в регіон почне повертатися справжня літня спека.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз на 17 липня

У п'ятницю, 17 липня, на Харківщині очікується мінлива хмарність. День мине без істотних опадів, а вітер буде північно-східним зі швидкістю 5–10 м/с (згідно з прогнозом, 7–12 м/с).

По області: вночі без істотних опадів, температура повітря становитиме +12…+17°. Вдень також буде сухо, а стовпчики термометрів піднімуться до комфортних +21…+26°.

У Харкові: нічна температура триматиметься в межах +14…+16° без опадів. Вдень очікується суха і приємна погода з температурою повітря +23…+25°.

Пожежна небезпека у регіоні

Ситуація з пожежною небезпекою в області 17 липня залишатиметься неоднорідною. За даними синоптиків, високий (четвертий) клас загрози прогнозують для Золочева та Лозової, де жителям слід бути особливо обережними з вогнем. Водночас у більшості населених пунктів регіону, зокрема в Харкові, Богодухові, Коломаці, Слобожанському, Великому Бурлуці та Ізюмі, очікується середній рівень небезпеки. Найменш загрозливою ситуація буде в Берестині — там зафіксовано низький клас пожежної небезпеки.

Прогноз на 18–21 липня

У вихідні та на початку наступного тижня літо почне поступово демонструвати свій гарячий характер:

18 липня: у регіоні утримається мінлива хмарність, без опадів. Вітер буде слабким, змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +11…+16°, а вдень прогріється до +21…+26°.

19 липня: очікується суха та сонячна погода. Вітер зміниться на південно-східний, 5–10 м/с. Вночі температура повітря буде в межах +11…+16°, а вдень стовпчики термометрів стрімко підуть угору — до +25…+30°.

20 липня: збережеться спекотна погода без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Нічна температура підвищиться до +13…+18°, а вдень повітря розжариться до літніх +27…+32°.

21 липня: у вівторок погода дещо зміниться. Очікується мінлива хмарність, місцями пройде невеликий короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +15…+20°, а вдень очікується спека в межах +26…+31°.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Журавлівському острові в Харкові завершили облаштування першої пляжної зони, а вже найближчим часом там можуть з'явитися ще два нові пляжі. Нові місця для відпочинку планують облаштувати вздовж вулиць Нескорених і Барабашова. Для благоустрою території комунальники встановили нові безкоштовні шезлонги.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові планують капітально оновити сквер Тихонова на вулиці Клочківській, 3. Замість звичайної зеленої зони хочуть створити сучасний арт-простір із новими зонами відпочинку, арт-об'єктами, додатковим озелененням та велодоріжкою, яка з'єднає сквер із Університетською гіркою.