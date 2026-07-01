Графіки відключення світла у Харківській області 1 липня

Генератор на вулиці. Фото ілюстратвине: Новини.LIVE

У Харківській області 1 липня знову запроваджують погодинні відключення електроенергії. Обмеження діятимуть у вечірні години за вказівкою НЕК "Укренерго". Причиною стало різке зростання споживання електроенергії через спекотну погоду. Жителів регіону просять стежити за оновленнями енергетиків.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківобленерго.

Відключення світла

У вівторок, 1 липня, у Харківській області з 17:00 до 22:00 діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Таке рішення ухвалили за вказівкою НЕК "Укренерго" через складну ситуацію в об'єднаній енергосистемі України.

Як пояснили енергетики, головною причиною обмежень стало значне зростання споживання електроенергії через спеку. Саме у вечірні години навантаження на енергосистему є найбільшим.

Коли вимикатимуть

Орієнтовний графік відключень з урахуванням часу на перемикання такий:

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черги 1.1 та 1.2 — з 17:00 до 19:30;

черги 3.1 та 3.2 — з 19:30 до 22:00.

Дізнатися, до якої черги належить конкретна адреса, можна на офіційних ресурсах Харківобленерго.

Відключення для промислових об'єктів

Крім того, з 17:00 до 22:00 для промислових підприємств і бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності. У Харківобленерго наголошують, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому мешканцям радять стежити за офіційними повідомленнями.

Скільки коштує електроенергія

У липні харків'яни отримуватимуть платіжки за чинними тарифами. Кабінет Міністрів продовжив дію фіксованих цін на основні комунальні послуги, тому додаткового навантаження на сімейні бюджети наразі не очікується.

Для населення тариф на електроенергію залишається на рівні 4,32 грн за кВт·год. Власники житла з електроопаленням й надалі користуватимуться пільговою ціною — 2,64 грн за кВт·год за умови, що споживання не перевищує 2000 кВт·год на місяць. Якщо цей ліміт буде перевищено, вся використана електроенергія оплачуватиметься за стандартним тарифом.

Також зменшити витрати можуть споживачі з двозонними лічильниками: у нічний час з 23:00 до 07:00 електроенергія коштує вдвічі дешевше.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Харківщині тривають роботи з розмінування територій, які постраждали через бойові дії. За минулий тиждень фахівці обстежили десятки гектарів землі та важливі об’єкти інфраструктури. Загалом вдалося очистити майже 84 гектари території області. Також сапери знешкодили сотні небезпечних предметів.

Також Новини.LIVЕ писали, що у Харкові тимчасово обмежували та перекривали рух транспорту на двох міських вулицях. Причиною стали ремонт дорожнього покриття та аварійні роботи на водогоні. Через зміни водіям радять заздалегідь планувати маршрут. Також тимчасово змінилася робота одного з автобусних маршрутів.