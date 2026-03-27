Терехов у Львові зустрівся з переселенцями з Харкова

Ігор Терехов під час зустрічі з харків'янами у Львові 26 березня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 26 березня, мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з харків'янами, які тимчасово перебувають у Львові. Захід відбувся під час робочої поїздки мера на Nordic-Ukrainian Municipal Partnership Forum. До цього міжнародного форуму долучилися представники органів місцевого самоврядування України та країн Північної Європи.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

Візит Терехова до Львова

Під час зустрічі із ВПО мер Харкова обговорив із ними актуальні питання щодо життя та підтримки населення.

Зустріч Ігоря Терехова з харківськими переселенцями у Львові. Фото: Новини.LIVE

У коментарі журналістці Новини.LIVE Марті Байдаці Терехов повідомив, що Асоціація прифронтових міст і громад налагоджує співпрацю із країнами Балтії та Північної Європи.

"Це дуже важливий захід, бо він об'єднав прифронтові міста, громади та мерів міст України з нашими міжнародними партнерами зі Швеції, Норвегії. Це дуже важливо, бо маємо підтримку серед їхніх держав і країн. У мене особисто були перемовини зі шведськими представниками, із норвезькими представниками щодо подальшої нашої співпраці в рамках асоціації прифронтових міст і громад", — зазначив міський голова Харкова.

Також він додав, що наразі Асоціація прифронтових міст і громад співпрацює з Норвегією у сфері енергетики.

Коментуючи зустріч із харків'янами, Терехов наголосив, що важливо не втрачати зв'язок:

"Для нас це дуже важлива зустріч, бо це наш зв'язок із тими людьми, які вимушені були переїхати тимчасово. Основне завдання сьогодні — щоб не втрачали ці зв'язки. Основне завдання — щоб після війни, коли буде можливість у людей, вони поверталися до своїх рідних міст".

