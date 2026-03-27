Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультРинок нерухомостіМодаТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Харків Терехов у Львові зустрівся з переселенцями з Харкова

Терехов у Львові зустрівся з переселенцями з Харкова

Ua ru
Дата публікації: 27 березня 2026 00:25
Терехов у Львові зустрівся з переселенцями з Харкова
Ігор Терехов під час зустрічі з харків'янами у Львові 26 березня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 26 березня, мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з харків'янами, які тимчасово перебувають у Львові. Захід відбувся під час робочої поїздки мера на Nordic-Ukrainian Municipal Partnership Forum. До цього міжнародного форуму долучилися представники органів місцевого самоврядування України та країн Північної Європи.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Марта Байдака. 

Візит Терехова до Львова 

Під час зустрічі із ВПО мер Харкова обговорив із ними актуальні питання щодо життя та підтримки населення. 

Ігор Терехов 26 березня 2026 року зустрівся із ВПО у Львові
Зустріч Ігоря Терехова з харківськими переселенцями у Львові. Фото: Новини.LIVE

У коментарі журналістці Новини.LIVE Марті Байдаці Терехов повідомив, що Асоціація прифронтових міст і громад налагоджує співпрацю із країнами Балтії та Північної Європи.

"Це дуже важливий захід, бо він об'єднав прифронтові міста, громади та мерів міст України з нашими міжнародними партнерами зі Швеції, Норвегії. Це дуже важливо, бо маємо підтримку серед їхніх держав і країн. У мене особисто були перемовини зі шведськими представниками, із норвезькими представниками щодо подальшої нашої співпраці в рамках асоціації прифронтових міст і громад", — зазначив міський голова Харкова.

Також він додав, що наразі Асоціація прифронтових міст і громад співпрацює з Норвегією у сфері енергетики. 

Ігор Терехов 26 березня 2026 року зустрівся із ВПО у Львові
Зустріч Ігоря Терехова з харківськими переселенцями у Львові. Фото: Новини.LIVE

Коментуючи зустріч із харків'янами, Терехов наголосив, що важливо не втрачати зв'язок:

"Для нас це дуже важлива зустріч, бо це наш зв'язок із тими людьми, які вимушені були переїхати тимчасово. Основне завдання сьогодні — щоб не втрачали ці зв'язки. Основне завдання — щоб після війни, коли буде можливість у людей, вони поверталися до своїх рідних міст".

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Ігоря Терехова повідомляв, що мер Харкова закликав Європу до співпраці з українськими прифронтовими громадами. На його думку, українці наразі не лише потребують підтримки, а й готові ділитися досвідом. Таку заяву міський голова зробив під час форуму Nordic-Ukrainian Municipal Partnership Forum у Львові

Також Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську раду писав, що Ігор Терехов 16 березня зустрівся із представниками мусульманської громади. Захід відбувся у форматі вечірньої трапези — іфтару. Говорили про життя Харкова в умовах воєнного стану, гуманітарну допомогу та підтримку містян.

Харків переселенці Ігор Терехов
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації