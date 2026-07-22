Погода у Харкові та області: прогноз на 23 липня й тиждень

Хлопці йдуть по вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Спокійна та відносно суха погода пануватиме в Харківській області в середині тижня. Синоптики прогнозують день без істотних опадів із ранковим туманом, проте попереджають, що вже за добу в регіон повернуться короткочасні літні дощі з грозами.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз на 23 липня

У четвер на Харківщині очікується мінлива хмарність. Вітер буде північно-західним зі швидкістю 3–8 м/с.

По області: без істотних опадів, вночі та вранці слабкий туман. Температура повітря становитиме вночі +11…+16°. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +22…+27°.

У Харкові: нічна температура буде в межах +12…+14°, а вдень повітря прогріється до +22…+24°. Опадів не передбачається, проте вночі та вранці можливий слабкий туман.

Пожежна небезпека у регіоні

Разом із помірно теплою погодою ситуація з пожежною небезпекою в області залишається неоднорідною. Згідно з даними синоптиків, на 23 липня рівень загрози суттєво різниться залежно від району. Так, у Харкові, Великому Бурлуці та Лозовій усе ще діє високий (четвертий) клас небезпеки. Середній рівень прогнозують для Слобожанського та Берестина. Водночас у Золочеві, Богодухові та Ізюмі зафіксовано низький клас пожежної небезпеки, а в Коломаці загроза відсутня — там спостерігається зелений (перший) рівень. Попри відсутність сильної спеки, рятувальники просять жителів зон підвищеного ризику бути пильними.

Прогноз на 24–27 липня

Суха погода затримається ненадовго, і вже незабаром до регіону знову повернуться короткочасні опади:

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24 липня: очікується мінлива хмарність. Вночі буде без істотних опадів, а вранці та вдень пройде короткочасний дощ, місцями прогримить гроза. Вітер зміниться на північний, 5–10 м/с. Повітря вночі прогріється до +12…+17°, а вдень очікується +22…+27°.

25 липня: у регіоні збережеться мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень місцями можливий невеликий короткочасний дощ з грозою. Вітер північний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +11…+16°, а вдень прогріється до +23…+28°.

26 липня: прогнозують хмарну погоду з проясненнями, місцями пройде короткочасний дощ із грозою. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Вночі очікується +14…+19°, а вдень термометри покажуть +22…+27°.

27 липня: очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер змінить напрямок на західний, 5–10 м/с. Нічна температура становитиме +13…+18°, а вдень стовпчики термометрів покажуть по-справжньому спекотні +28…+33°.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові планують капітально оновити сквер Тихонова на вулиці Клочківській, 3. Замість звичайної зеленої зони хочуть створити сучасний арт-простір із новими зонами відпочинку, арт-об'єктами, додатковим озелененням та велодоріжкою, яка з'єднає сквер із Університетською гіркою.

Також Новини.LIVE писали, що в Харкові на Журавлівському острові завершили облаштування першої пляжної зони, а найближчим часом там з'являться два пляжі. Нові місця для відпочинку планують облаштувати вздовж вулиць Нескорених і Барабашова. Для благоустрою території комунальники встановили нові безкоштовні шезлонги. Крім цього, поруч із зоною відпочинку вже працює дитячий майданчик.