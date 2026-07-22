Трамваї та тролейбуси Харкова 22 липня змінять маршрути

Тролейбус у Харкові. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

22 липня в Харкові громадський транспорт працюватиме за зміненими маршрутами. Це пов’язано з ремонтом трамвайної колії та контактної мережі. Через роботи рух окремих трамваїв і тролейбусів на деяких ділянках міста тимчасово обмежать. Пасажирам варто врахувати зміни під час планування поїздок.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську раду.

Трамвайні зміни

З 8:00 до 14:00 трамваї не курсуватимуть на майдані Захисників України, проспекті Героїв Харкова на ділянці від вул. Академіка Павлова до майдану Конституції, а також на майдані Конституції. У цей час вагони працюватимуть за такими маршрутами:

№5: розворотне коло "Вул. Одеська" — проспект Байрона — вул. Морозова — вул. Георгія Тарасенка — вул. Молочна — вул. Гольдбергівська — пров. Рибасівський — вул. Греківська — вул. Університетська — майдан Павлівський — майдан Сергіївський — вул. Полтавський Шлях — вул. Євгена Котляра — розворотне коло "Вокзал "Харків-Пасажирський".

№6: розворотне коло "602 мікрорайон" — Салтівське шосе — пров. Салтівський — вул. Академіка Павлова — проспект Героїв Харкова — вул. Кошкіна (у зворотному напрямку — вул. Морозова) — вул. Георгія Тарасенка — вул. Молочна — вул. Гольдбергівська — пров. Рибасівський — вул. Греківська — вул. Університетська — майдан Павлівський — майдан Сергіївський — вул. Полтавський Шлях — вул. Євгена Котляра — розворотне коло "Вокзал "Харків-Пасажирський".

№8: розворотне коло "Вул. Одеська" — проспект Байрона — вул. Морозова — проспект Героїв Харкова — вул. Академіка Павлова — пров. Салтівський — Салтівське шосе — розворотне коло "602 мікрорайон". У зворотному напрямку: розворотне коло "602 мікрорайон" — Салтівське шосе — пров. Салтівський — вул. Академіка Павлова — проспект Героїв Харкова — вул. Кошкіна — вул. Георгія Тарасенка — вул. Польова — вул. Добровольців — вул. Георгія Тарасенка — вул. Морозова — проспект Байрона — розворотне коло "Вул. Одеська".

№27: розворотне коло "Салтівське" — проспект Тракторобудівників — вул. Нескорених — вул. Академіка Павлова — проспект Героїв Харкова — вул. Кошкіна (у зворотному напрямку — вул. Морозова) — вул. Георгія Тарасенка — вул. Молочна — вул. Гольдбергівська — вул. Москалівська — розворотне коло "Новожанове".

№30: розворотне коло "Салтівське" — проспект Тракторобудівників — вул. Нескорених — вул. Академіка Павлова — проспект Героїв Харкова — вул. Кошкіна (у зворотному напрямку — вул. Морозова) — вул. Георгія Тарасенка — вул. Молочна — вул. Гольдбергівська — пров. Рибасівський — вул. Греківська — вул. Університетська — майдан Павлівський — майдан Сергіївський — вул. Полтавський Шлях — вул. Євгена Котляра — розворотне коло "Вокзал "Харків-Пасажирський".

На цей період також курсуватиме тимчасовий автобус №6 за маршрутом: майдан Сергіївський — вул. Морозова. Автобус їхатиме через майдан Павлівський, майдан Конституції, проспект Героїв Харкова, майдан Захисників України, вул. Молочну та вул. Георгія Тарасенка.

Зміни у другій половині дня

З 14:00 до 18:00 трамваї не курсуватимуть проспектом Героїв Харкова на ділянці від вул. Академіка Павлова до майдану Захисників України. У цей час маршрути працюватимуть так:

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№6: розворотне коло "602 мікрорайон" — Салтівське шосе — пров. Салтівський — вул. Академіка Павлова — проспект Героїв Харкова — вул. Кошкіна (у зворотному напрямку — вул. Морозова) — вул. Георгія Тарасенка — вул. Молочна — майдан Захисників України — проспект Героїв Харкова — майдан Конституції — майдан Павлівський — майдан Сергіївський — вул. Полтавський Шлях — вул. Євгена Котляра — розворотне коло "Вокзал "Харків-Пасажирський".

№8: розворотне коло "Вул. Одеська" — проспект Байрона — вул. Морозова — проспект Героїв Харкова — вул. Академіка Павлова — пров. Салтівський — Салтівське шосе — розворотне коло "602 мікрорайон". У зворотному напрямку: розворотне коло "602 мікрорайон" — Салтівське шосе — пров. Салтівський — вул. Академіка Павлова — проспект Героїв Харкова — вул. Кошкіна — вул. Георгія Тарасенка — вул. Польова — вул. Добровольців — вул. Георгія Тарасенка — вул. Морозова — проспект Байрона — розворотне коло "Вул. Одеська".

№27: розворотне коло "Салтівське" — проспект Тракторобудівників — вул. Нескорених — вул. Академіка Павлова — проспект Героїв Харкова — вул. Кошкіна (у зворотному напрямку — вул. Морозова) — вул. Георгія Тарасенка — вул. Молочна — вул. Гольдбергівська — вул. Москалівська — розворотне коло "Новожанове".

№30: розворотне коло "Салтівське" — проспект Тракторобудівників — вул. Нескорених — вул. Академіка Павлова — проспект Героїв Харкова — вул. Кошкіна (у зворотному напрямку — вул. Морозова) — вул. Георгія Тарасенка — вул. Молочна — майдан Захисників України — проспект Героїв Харкова — майдан Конституції — майдан Павлівський — майдан Сергіївський — вул. Полтавський Шлях — вул. Євгена Котляра — розворотне коло "Вокзал "Харків-Пасажирський".

Робота тролейбусів

Окремі зміни 22 липня стосуватимуться і тролейбусів. З 10:00 до 15:00 через ремонт контактної мережі припинять рух тролейбуси без достатнього запасу автономного ходу на вул. Ахсарова, проспекті Людвіга Свободи та проспекті Перемоги. Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, на час ремонту тролейбуси курсуватимуть за зміненими маршрутами.

№2: розворотне коло "Пр. Жуковського" — вул. Академіка Проскури — Харківське шосе — вул. Сумська — проспект Незалежності — проспект Науки — вул. Дерев’янка — вул. Станіслава Партали — розворотне коло "Лікарня швидкої та невідкладної допомоги".

№40: майдан Конституції — вул. Сумська — вул. Дерев’янка — вул. Космонавтів — вул. Двадцять Третього Серпня — розворотне коло "Вул. Клочківська".

Пасажирам рекомендують заздалегідь врахувати тимчасові зміни та планувати поїздки з урахуванням оновленої роботи громадського транспорту.

Безкоштовний проїзд

З початку повномасштабного вторгнення проїзд у громадському транспорті Харкова залишається безоплатним. Як зазначає міський голова Ігор Терехов, в умовах постійного прифронтового статусу та загрози обстрілів транспортна система — і насамперед метрополітен — виконує роль об'єкта цивільного захисту та укриття. Саме тому повернення плати за проїзд наразі не планується.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Харківщині через постійну загрозу атак FPV-дронів окремі автомобільні дороги доводиться оперативно перекривати. Такі рішення ухвалюються в режимі реального часу, щоб убезпечити водіїв та забезпечити безперебійну роботу Сил оборони.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська, 18 липня, атакували один із об'єктів енергетичної інфраструктури Харківщини. Внаслідок удару вся Дергачівська громада залишилася без електропостачання, а в місті запровадили резервний графік подачі води.