Зміна маршрутів транспорту в Харкові 13–14 липня через ремонт

Автобус у Харкові. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харкові 13 липня частина громадського транспорту курсуватиме за зміненими маршрутами. Причиною стали дорожні роботи в різних районах міста. Також на одній з вулиць тимчасово обмежать рух автомобілів. Містянам радять врахувати зміни та заздалегідь планувати свої поїздки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську раду.

Автобусний маршрут

До 19:00 13 липня автобус №243 курсуватиме за зміненим маршрутом через ремонт дороги. У напрямку від Залютиного автобус їхатиме через вулиці Ігоря Муратова, Самодіяльну, Золочівську, Афанасівський провулок, Барикадну, Холодногірську, Полтавський Шлях до станції метро "Холодна гора".

У зворотному напрямку транспорт курсуватиме від станції метро "Холодна гора" через вулиці Полтавський Шлях, Залютинську, Золочівську, Самодіяльну та Ігоря Муратова до Залютиного.

Обмеження руху

13 та 14 липня з 09:30 до 17:00 буде обмежено рух транспорту на вулиці Рудика — на ділянці від Харківського шосе до вулиці Лісопарківської. Там проводитимуть поточний ремонт проїжджої частини. Рух автомобілів організують смугою, яка залишатиметься вільною від проведення робіт.

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Зміни тролейбуса

На час ремонту також призупинять рух тролейбусів №55 звичною схемою. Тролейбуси курсуватимуть через проспект Жуковського, вулиці Академіка Проскури, Вадима Манька, Лісопарківську, Харківське шосе, Сумську та майдан Конституції. У зворотному напрямку маршрут проходитиме через майдан Конституції, вулицю Університетську, Сумську, Харківське шосе, Академіка Проскури та проспект Жуковського.

Безкоштовний проїзд

Зазначимо, ​з початку повномасштабного вторгнення проїзд у громадському транспорті Харкова залишається безплатним. Оскільки місто розташоване близько до лінії фронту і щодня потерпає від ворожих обстрілів, транспортна система виконує ще й захисну функцію. Зокрема, харківський метрополітен слугує для жителів цілодобовим укриттям під час повітряних тривог. Як зазначив міський голова Ігор Терехов, повертати оплату за проїзд у таких умовах неприпустимо, адже підземка є невіддільною частиною системи цивільного захисту містян.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові планують встановити антидронові сітки на Харківському шосе через загрозу атак російських FPV-дронів. Також влада розглядає можливість облаштування такого захисту на Північній Салтівці.

Також Новини.LIVE писали, що під час масованих обстрілів і повітряних тривог у Харкові на станціях метро можуть розмістити додаткові вагони для укриття людей. Однак наразі такої потреби немає, адже наявних площ метрополітену достатньо для прийому людей.