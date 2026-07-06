У Харкові хлопець підірвався на невідомому предметі: подробиці

Табличка із застереженням. Фото ілюстративне: ДСНС Харківщини

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

У Харкові 20-річний хлопець отримав тяжкі мінно-вибухові травми після спроби розібрати невідомий предмет. Він знайшов його в полі та привіз додому. Поліція проводить перевірку та вкотре закликає не торкатися підозрілих знахідок, адже це може коштувати життя.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Харківщини.

Небезпечна знахідка

Увечері 5 липня до поліції надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію 20-річного харків'янина з мінно-вибуховими травмами. За попередніми даними, хлопець знайшов невідомий вибухонебезпечний предмет у полі на території Малоданилівської громади. Замість того щоб викликати екстрені служби, він забрав знахідку додому та спробував її розібрати. У цей момент стався вибух. Унаслідок детонації чоловік отримав численні уламкові поранення. Його госпіталізували.

Поліція проводить перевірку

Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини події. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".

Розмінування Харківщини

Зазначимо, за минулий тиждень сапери ДСНС виявили та знешкодили на Харківщині 256 ворожих боєприпасів. До розмінування територій залучали 38 піротехнічних розрахунків. Від початку повномасштабного вторгнення фахівці вже знищили на території області 144 677 вибухонебезпечних предметів. Роботи з розмінування тривають щодня, адже значна частина деокупованих територій досі залишається небезпечною.

Що робити при виявленні небезпечної знахідки

У поліції нагадують, що категорично заборонено торкатися, переносити або перевозити підозрілі предмети. Також не можна намагатися їх розбирати, розпилювати чи кидати у вогонь. Правоохоронці наголошують: якщо принести вибухонебезпечний предмет до житлового будинку чи двору, можна наражати на смертельну небезпеку не лише себе, а й рідних та сусідів.

У разі виявлення підозрілої знахідки необхідно одразу відійти на безпечну відстань і повідомити про неї за телефонами 102 або 101.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські окупанти вдень у неділю, 5 липня, знову атакували Харків ударним безпілотником, попередньо типу "Італмас". Відомо, що внаслідок влучання пошкоджено нежитловий об'єкт. У будівлі частково зруйноване перекриття, пошкоджені підвісна стеля та внутрішні приміщення. На підлозі утворилася вирва, навколо розкидані уламки будівельних конструкцій.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська 5 липня завдали ракетного удару по АЗС в Ізюмі Харківської області. Наразі на місці досі тривають рятувально-пошукові роботи, є загиблі.