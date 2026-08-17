У Харкові створять новий простір пам’яті загиблим воїнам

Вулиці Харкова. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

У центрі Харкова планують створити інтерактивний простір "Місто на лінії" для вшанування пам’яті полеглих захисників. Основою меморіальної конструкції стане сталева арматура, на якій відвідувачі зможуть залишати стрічки, символіку військових підрозділів та інші пам’ятні речі. Точне місце для її встановлення поки не визначили.

Про концепцію майбутнього простору в ефірі Радіо Хартія розповіла співзасновниця платформи культури пам’яті "Минуле / Майбутнє / Мистецтво" Катерина Семенюк, передає Новини.LIVE.

Співзасновниця платформи культури пам’яті "Минуле / Майбутнє / Мистецтво" Катерина Семенюк. Фото: Facebook/Kateryna Semenyuk

Меморіальний простір

За словами Катерини Семенюк, потребу в таких місцях висловлюють родини загиблих, громадські організації та фахівці, які працюють із темою пам’яті. Концепція передбачає тактичну меморіалізацію. Тобто йдеться не про великий меморіал, який з’явиться після завершення війни, а про простір, де вшановувати загиблих можна вже зараз.

"Під час війни, під час трагедії, поки ми знаходимося в цьому просторі, ми менше думаємо про ті меморіали, які будуть створені після завершення війни, хоча й про них також думаємо, але ми потребуємо тактичної меморіалізації", — сказала Катерина Семенюк.

Як виглядатиме "Місто на лінії"

Інтерактивна конструкція "Місто на лінії" зроблена зі сталевої арматури. Однією з головних особливостей стане можливість залишати на конструкції речі, пов’язані з конкретними загиблими військовими. Це можуть бути стрічки з іменами, національна символіка або знаки певних бригад.

"Людям відгукується ця практика — щось зав’язати, можливо, стрічку з іменем загиблих, можливо, принести щось, що відсилає до конкретної бригади, національну символіку", — каже Катерина Семенюк.

Де можуть встановити конструкцію

Для "Міста на лінії" розглядають центральну частину Харкова, однак конкретної адреси наразі немає. Однією з вимог до майбутнього місця є доступність, щоб до простору можна було легко дістатися або зайти дорогою у справах.

"Ми говоримо про центр міста, бо там буде зручно більшості людей. Вони будуть проходити повз або приїжджати навмисно. Це має бути інклюзивний доступ", — Катерина Семенюк.

Під час публічної дискусії харків’яни вже запропонували кілька можливих місць. Остаточну локацію команда хоче визначити разом із родинами загиблих, громадою, архітекторами та урбаністами.

Раніше Новини.LIVE раніше повідомляли, що в Харкові на Журавлівському острові завершили облаштування першої пляжної зони, а найближчим часом там з'являться ще дві. Також тут почали встановлювати нові роздягальні та зручні шезлонги, аби цей простір став максимально комфортним для харків'ян. Місто і надалі планує розширювати зони відпочинку, а також облаштувати укриття для відвідувачів, нові пляжі та оглядові майданчики. Проєкт оновлення тут триватиме ще декілька років.

Крім того, журналісти Новини.LIVE зафільмували, як Харків готується до відзначення Дня міста, який традиційно відзначають 23 серпня. Цьогоріч місту виповнюється 372 роки. Напередодні святкової дати комунальні служби працюють над облаштуванням міських просторів, а на вулицях уже з'являються святкові локації.