Удар по Харківщині: під прицілом поштарі та електромережі

Фахівці ремонтують мережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Російські атаки знову спричинили перебої з електропостачанням на Харківщині. Через удар по лінії електромереж у районі Слатиного без світла залишилися два населені пункти. Понад 2000 людей чекають на відновлення електропостачання. Водночас у регіоні зафіксували ще один удар — російський FPV-дрон пошкодив автомобіль пересувного відділення "Укрпошти".

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на керівника Дергачівської МВА Вячеслава Задоренка.

Удар по світлу

Удар по лінії електромереж у районі Слатиного стався 28 липня близько 16:00. Внаслідок влучання без електропостачання залишилися Слатине та Безруки. Загалом без світла опинилися понад 2000 людей. Енергетики зараз оцінюють пошкодження та шукають спосіб відновити електропостачання.

Терміни повернення світла поки невідомі. Дістатися до місця влучання складно, а через загрозу повторних ударів проведення ремонтних робіт залишається небезпечним. Місцевих жителів закликають виїжджати із селищ і сіл, які перебувають у зоні досяжності ворожих FPV-дронів.

Ситуація в мережі

Станом на ранок 29 липня через бойові дії та обстріли енергетичних об'єктів частина споживачів у Харківській області залишається без електропостачання. Також перебої зі світлом фіксують у Донецькій, Запорізькій та Миколаївській областях. Енергетики працюють над відновленням електропостачання та проводять ремонтні роботи цілодобово.

Удар по "Укрпошті"

Ще один інцидент стався біля Манцівки Великобурлуцької громади. 28 липня автомобіль пересувного відділення "Укрпошти" зазнав пошкоджень через удар російського FPV-дрона. Про це повідомив керівник Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич. Він також оприлюднив фото пошкодженого автомобіля.

Як повідомляли Новини.LIVE, кількість постраждалих внаслідок удару російських військ по Слобідському району Харкова, 26 липня, зросла до 14 людей. Загинула 40-річна жінка, вимушена переселенка. Серед поранених її малолітній син.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові внаслідок атаки російського FPV-дрона загинув доцент кафедри інженерії програмного забезпечення Національного аерокосмічного університету "ХАІ" Геннадій Симбірський. Ворожий безпілотник влучив у автомобіль, яким викладач їхав до міста.