Зміни маршрутів громадського транспорту у Харкові: причини

Автобус у Харкові. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

У Харкові 13 липня частина громадського транспорту курсуватиме за зміненими маршрутами. Причиною стали дорожні роботи в різних районах міста. Також на одній з вулиць тимчасово обмежать рух автомобілів. Містянам радять врахувати зміни та заздалегідь планувати свої поїздки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську раду.

Автобусний маршрут

До 19:00 13 липня автобус №243 курсуватиме за зміненим маршрутом через ремонт дороги. У напрямку від Залютиного автобус їхатиме через вулиці Ігоря Муратова, Самодіяльну, Золочівську, Афанасівський провулок, Барикадну, Холодногірську, Полтавський Шлях до станції метро "Холодна гора".

У зворотному напрямку транспорт курсуватиме від станції метро "Холодна гора" через вулиці Полтавський Шлях, Залютинську, Золочівську, Самодіяльну та Ігоря Муратова до Залютиного.

Обмеження руху

13 та 14 липня з 09:30 до 17:00 буде обмежено рух транспорту на вулиці Рудика — на ділянці від Харківського шосе до вулиці Лісопарківської. Там проводитимуть поточний ремонт проїжджої частини. Рух автомобілів організують смугою, яка залишатиметься вільною від проведення робіт.

Зміни тролейбуса

На час ремонту також призупинять рух тролейбусів №55 звичною схемою. Тролейбуси курсуватимуть через проспект Жуковського, вулиці Академіка Проскури, Вадима Манька, Лісопарківську, Харківське шосе, Сумську та майдан Конституції. У зворотному напрямку маршрут проходитиме через майдан Конституції, вулицю Університетську, Сумську, Харківське шосе, Академіка Проскури та проспект Жуковського.

Безкоштовний проїзд

Зазначимо, ​з початку повномасштабного вторгнення проїзд у громадському транспорті Харкова залишається безплатним. Оскільки місто розташоване близько до лінії фронту і щодня потерпає від ворожих обстрілів, транспортна система виконує ще й захисну функцію. Зокрема, харківський метрополітен слугує для жителів цілодобовим укриттям під час повітряних тривог. Як зазначив міський голова Ігор Терехов, повертати оплату за проїзд у таких умовах неприпустимо, адже підземка є невіддільною частиною системи цивільного захисту містян.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові планують встановити антидронові сітки на Харківському шосе через загрозу атак російських FPV-дронів. Також влада розглядає можливість облаштування такого захисту на Північній Салтівці.

Також Новини.LIVE писали, що під час масованих обстрілів і повітряних тривог у Харкові на станціях метро можуть розмістити додаткові вагони для укриття людей. Однак наразі такої потреби немає, адже наявних площ метрополітену достатньо для прийому людей.