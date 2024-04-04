Армія РФ обстріляла Харківський район у четвер, 4 квітня

Наслідки обстрілу Харківщини. Фото архівне: Нацполіція

Російські загарбники не припиняють обстрілювати Харків та область. Так, окупанти атакували Харківський район в обід, 4 квітня. Ворожий вогонь забрав життя одного цивільного чоловіка.

Про це повідомив голова Харківської обласноїй військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Спочатку Синєгубов повідомив про те, що ворог обстрілює Харків та область. Через годину стало відомо про те, що під прицілом окупантів опинився Харківський район, удар прийшовся між територіями двох сіл.

На жаль, внаслідок атаки загинув цивільний чоловік, який на той момент перебував у тракторі.

Скриншот допису

Нагадаємо, уночі 4 квітня у Харкові пролунали вибухи. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали щонайменше чотири удари по місту.

Згодом стало відомо, що через ворожий обстріл загинули четверо людей, троє із них — рятувальники. Поранення отримали ще 12 людей. Також з'явилися кадри тригодинного порятунку чоловіка з-під завалів у місті.

У МВС назвали імена загиблих рятувальників.