Армия РФ обстреляла Харьковский район в четверг, 4 апреля

Последствия обстрелов Харьковщины. Фото архивное: Нацполиция

Российские захватчики не перестают обстреливать Харьков и область. Так, оккупанты атаковали Харьковский район в обед, 4 апреля. Вражеский огонь забрал жизнь одного гражданского мужчины.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Сначала Синегубов сообщил, что враг обстреливает Харьков и область. Через час стало известно о том, что под прицелом оккупантов оказался Харьковский район, удар пришелся между территориями двух сел.

К сожалению, в результате атаки погиб гражданский мужчина, на тот момент находившийся в тракторе.

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Напомним, ночью 4 апреля в Харькове раздались взрывы. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли по меньшей мере четыре удара по городу.

Впоследствии стало известно, что из-за вражеских обстрелов погибли четыре человека , трое из них — спасатели. Ранения получили еще 12 человек. Также появились кадры трехчасового спасения мужчины из-под завалов в городе.

В МВД назвали имена погибших спасателей.