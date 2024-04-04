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Нічна атака на Харків — у МВС назвали імена загиблих рятувальників

4 квітня 2024 10:45
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Нічна атака на Харків — у МВС назвали імена загиблих рятувальників
Ігор Клименко. Фото: соцмережі
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Внаслідок нічного російського удару по Харкову 4 квітня загинули четверо людей. Троє із них — рятувальники. Це Владислав Логінов, Сергій Байдалінов та Володимир Матюшенко. 

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. 

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"Логінов Владислав, Байдалінов Сергій, Матюшенко Володимир. Харківські рятувальники, яких сьогодні цинічно вбила росія. Прицільно. Повторним ударом, коли вони рятували людей", — написав Клименко, називаючи імена вбитих росіянами рятувальників. 

Він додав, що Владиславу навіки буде 52 роки, Сергію — 32, а Володимиру — 41.

Крім того, за словами Клименка, ще один рятувальник отримав серйозні поранення. 

"Вся велика родина МВС співчуває горю близьких загиблих", — написав міністр внутрішніх справ. 

Обстріл Харкова 4 квітня
Рятувальник Володимир Матюшенко. Фото: Ігор Клименко\Telegram
Обстріл Харкова 4 квітня
Рятувальник Владислав Логінов. Фото: Ігор Клименко\Telegram
Обстріл Харкова 4 квітня
Рятувальник Сергій Байдалінов. Фото: Ігор Клименко\Telegram

Нагадаємо, уночі 4 квітня у Харкові пролунали вибухи. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали щонайменше чотири удари по місту.

Під прицілом ворога були приватні та багатоквартирні будинки. В одній із багатоповерхівок зруйновано верхні поверхи.

Згодом стало відомо, що через ворожий обстріл загинули четверо людей, троє із них — рятувальники. Поранення отримали ще 12 людей. 

Крім того, з'явилися кадри тригодинного порятунку чоловіка з-під завалів у місті. 

війна
смерть
Харків
росіяни
обстріли
окупанти
рятувальники
війна в Україні

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