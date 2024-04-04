Нічна атака на Харків — у МВС назвали імена загиблих рятувальників

Ігор Клименко. Фото: соцмережі

Внаслідок нічного російського удару по Харкову 4 квітня загинули четверо людей. Троє із них — рятувальники. Це Владислав Логінов, Сергій Байдалінов та Володимир Матюшенко.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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"Логінов Владислав, Байдалінов Сергій, Матюшенко Володимир. Харківські рятувальники, яких сьогодні цинічно вбила росія. Прицільно. Повторним ударом, коли вони рятували людей", — написав Клименко, називаючи імена вбитих росіянами рятувальників.

Він додав, що Владиславу навіки буде 52 роки, Сергію — 32, а Володимиру — 41.

Крім того, за словами Клименка, ще один рятувальник отримав серйозні поранення.

"Вся велика родина МВС співчуває горю близьких загиблих", — написав міністр внутрішніх справ.

Рятувальник Володимир Матюшенко. Фото: Ігор Клименко\Telegram

Рятувальник Владислав Логінов. Фото: Ігор Клименко\Telegram

Рятувальник Сергій Байдалінов. Фото: Ігор Клименко\Telegram

Нагадаємо, уночі 4 квітня у Харкові пролунали вибухи. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали щонайменше чотири удари по місту.

Під прицілом ворога були приватні та багатоквартирні будинки. В одній із багатоповерхівок зруйновано верхні поверхи.

Згодом стало відомо, що через ворожий обстріл загинули четверо людей, троє із них — рятувальники. Поранення отримали ще 12 людей.

Крім того, з'явилися кадри тригодинного порятунку чоловіка з-під завалів у місті.