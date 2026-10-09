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Головна Харків Атака РФ на Харківщину: постраждали жінки, загинули тварини

Атака РФ на Харківщину: постраждали жінки, загинули тварини

Ua ru
9 жовтня 2026 15:16
Удари по Харківщині: троє постраждалих, загибла худоба
Наслідки атаки на Харківщину. Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські війська вранці 9 жовтня завдали ударів по Харківському району та Печенізькій громаді. Під атакою опинилися швейний цех та кладовище. Постраждали 3 жінки. Крім того, ворог атакував ферму, загинули понад 30 корів, працівники підприємства не травмовані.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

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Удари по Харківському району

Близько 09:00 російські військові вдарили по території швейного цеху в Харківському районі. Поранення отримала 41-річна жінка. Ще двом співробітницям діагностували гостру реакцію на стрес. Також уранці російські війська влучили по території кладовища в селищі Пісочин Харківського району.

Обстріл Харківщини
Територія кладовища. Фото: Харківська обласна прокуратура

За попередніми даними, для цих атак окупанти застосували ракети S8000 "Бандероль". Прокурори розпочали досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів відповідно до ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Загибель худоби на фермі

Ще один удар росіяни завдали близько 08:40 по Печенізькій громаді. За повідомленням керівника СВА Олександра Гусарова, авіабомби влучили в одне з підприємств тваринницької галузі. Унаслідок атаки загинули понад 30 корів. Підприємство раніше релокували з Куп’янської громади. На момент обстрілу на фермі перебували працівники, однак вони не постраждали.

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Загибла худоба. Фото: Олександр Гусаров

Удар по виробництву

Зазначимо, раніше у Харкові російський удар припав на виробничий цех бренду одягу MANGELO. Серед загиблих і поранених є працівники та керівництво компанії. Багато членів команди перебувають у лікарнях.

За повідомленням бренду, виробництво зазнало значних руйнувань, а майже весь товар втрачено. Масштаби збитків ще оцінюють. Через удар частину замовлень не відправили вчасно, а повернення коштів затримуються. У компанії пообіцяли виконати замовлення, які вдасться відновити, а за решту повернути гроші.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська за добу, 5 жовтня, атакували Харків і десять населених пунктів області. Внаслідок ударів загинули семеро людей, ще 80 постраждали, серед них троє дітей. У містах і селах пошкоджені житлові будинки, підприємства, автомобілі та інша цивільна інфраструктура. Для атак ворог застосував ракети, КАБи та безпілотники.

Також Новини.LIVE писали, що 9 жовтня росіяни обстріляли 17 міст і сіл області, внаслідок чого троє жителів отримали поранення. Уламки та вибухи понівечили приватні оселі, машини, торговельні павільйони, склади місцевих підприємств і лінії електропередач.

Харків тварини Харківська область обстріли Новини Харкова постраждалі
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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