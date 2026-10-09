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Главная Харьков Атака РФ на Харьковщину: пострадали женщины, погибли животные

Атака РФ на Харьковщину: пострадали женщины, погибли животные

Ua ru
9 октября 2026 15:16
Удары по Харьковской области: трое пострадавших, погибший скот
Последствия нападения на Харьковскую область. Фото: Харьковская областная прокуратура

Утром 9 октября российские войска нанесли удары по Харьковскому району и Печенежской общине. Под обстрел попали швейный цех и кладбище. Пострадали 3 женщины. Кроме того, враг обстрелял ферму, погибло более 30 коров, работники предприятия не пострадали.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

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Удары по Харьковскому району

Около 09:00 российские военные нанесли удар по территории швейного цеха в Харьковском районе. Ранение получила 41-летняя женщина. Еще у двух сотрудниц диагностировали острую реакцию на стресс. Также утром российские войска нанесли удар по территории кладбища в поселке Песочин Харьковского района.

Обстріл Харківщини
Територия кладбища. Фото: Харьковская обласная прокуратура

По предварительным данным, для этих атак оккупанты применили ракеты S8000 "Бандероль". Прокуроры начали досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений в соответствии с ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Гибель скота на ферме

Еще один удар россияне нанесли около 08:40 по Печенежской общине. По сообщению руководителя СВА Александра Гусарова, авиабомбы попали в одно из предприятий животноводческой отрасли. В результате атаки погибли более 30 коров. Предприятие ранее было перемещено из Купянской общины. На момент обстрела на ферме находились работники, однако они не пострадали.

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Погибший скот. Фото: Александр Гусаров

Удар по производству

Отметим, что ранее в Харькове российский удар пришелся на производственный цех бренда одежды MANGELO. Среди погибших и раненых есть работники и руководство компании. Многие члены команды находятся в больницах.

По сообщению бренда, производство понесло значительные разрушения, а почти весь товар утрачен. Масштабы ущерба пока оцениваются. Из-за удара часть заказов не была отправлена вовремя, а возврат средств задерживается. В компании пообещали выполнить те заказы, которые удастся восстановить, а за остальные вернуть деньги.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска за сутки, 5 октября, атаковали Харьков и десять населенных пунктов области. В результате ударов погибли семь человек, еще 80 пострадали, среди них трое детей. В городах и селах повреждены жилые дома, предприятия, автомобили и другая гражданская инфраструктура. Для атак враг применил ракеты, КАБы и беспилотники.

Также Новини.LIVE сообщали, что 9 октября россияне обстреляли 17 городов и сел области, в результате чего трое жителей получили ранения. Осколки и взрывы повредили частные дома, автомобили, торговые павильоны, склады местных предприятий и линии электропередач.

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Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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