Авиаудар по Харькову — Терехов рассказал, куда переселят жителей уничтоженных домов

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: скриншот

В результате российского авиаудара по Харькову был уничтожен ряд частных домов на четырех улицах Холодногорского района. Горожане, потерявшие свое жилье, будут переселены в модульное жилье.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в комментарии Новини.LIVE.

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Харьковчане будут жить в модульном доме

Мэр добавил, что в результате авиаудара пострадали 30 частных зданий. Некоторые были повреждены, некоторые — разрушены до основания. На их местах экстренно будет строиться новое жилье.

"Будет построен небольшой модульный дом, расположенный на этом участке земли. Люди не хотят выезжать и переселяться, поэтому мы будем здесь работать до ночи, закрывать контуры", — сообщил он.

Авиаудар по Харькову — последние новости

Напомним, в пятницу, 3 мая, в Харькове раздались мощные взрывы. Российские управляемые авиабомбы попали в частный сектор Холодногорского района города, в результате чего погиб один человек.

Как сообщили в Харьковской облпрокуратуре, удар был нанесен авиабомбой УМПБ Д30-СН. Погибла 82-летняя женщина, прикованная к постели из-за инвалидности, еще двое мирных жителей получили ранения.