Біля Вовчанська на Харківщині росіяни посилили атаки

Військові на фронті. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Російські війська намагаються наростити інтенсивність бойових дій на Вовчанському напрямку. Водночас українські військові кажуть, що ці спроби супроводжуються значними втратами окупантів у техніці та живій силі. Крім того, змінюється характер боїв через активніше застосування дронів.

Про це в ефірі "Ми-Україна" повідомив офіцер РУБпАК "Апекс" бригади "Форпост" Дмитро Дюкарєв із позивним "Паганель", передає Новини.LIVЕ.

Втрати окупантів

Російські війська намагаються активізувати наступальні дії на Вовчанському напрямку. Однак, за словами офіцера РУБпАК "Апекс" бригади "Форпост" Дмитра Дюкарєва, ці спроби поки що не дають очікуваного результату. Натомість окупанти втрачають стару радянську техніку та особовий склад. Він також зазначив, що українські оператори FPV-дронів успішно знищують російську техніку ще під час спроб просування. Зокрема, ворог намагався навести понтонну переправу, але ця операція завершилася невдачею.

"Наразі окупаційні війська реалізовують план з утилізації своїх радянських "бляшанок" і особового складу в нашу оборону. Наші оператори FPV чудово відпрацьовують по цілях. Росіяни навіть намагалися провести понтон, але нічого не вийшло", — сказав Дмитро Дюкарєв.

Нова загроза

За словами офіцера, останнім часом характер бойових дій змінився. Якщо раніше основну роль відігравала піхота, то тепер дедалі більшу небезпеку становлять FPV-дрони. Через це зона ураження значно розширилася. Дюкарєв наголосив, що нині безпілотники можуть вражати цілі на відстані до 20 кілометрів. Це створює додаткову загрозу не лише для військових, а й для цивільних, які перебувають поблизу лінії фронту.

"Особового складу на полі бою стало менше, зате значно зросла інтенсивність і радіус ураження FPV-дронів. Двадцять кілометрів — це вже не просто лінія розмежування, а зона бойових дій, де під загрозою опиняються і цивільні", — зазначив Дмитро Дюкарєв.

Як повідомляли Новини.LIVЕ, російські війська продовжують атакувати на Харківщині, хоча на окремих ділянках фронту їхня активність поступово знижується. Водночас ситуація залишається нестабільною, адже періодично кількість штурмових дій зростає. Українські захисники продовжують виявляти та знищувати сили противника ще до початку нових атак.

Також Новини.LIVЕ писали, що російські війська продовжують атакувати Харківщину та застосовувати важку техніку біля лінії фронту. Водночас українські захисники відстежують дії противника та завдають ударів по його озброєнню. Цього разу бійці знищили ворожий танк на півночі області. Для цього використали аеророзвідку та FPV-дрони.