Блекаут в Харькове — глава Укрэнерго рассказал, как будут восстанавливать электричество в городе
Украинские энергетики собираются возобновлять питание в Харькове в течение двух этапов. В первую очередь продолжается работа над восстановлением критической инфраструктуры города, после чего будут запитаны квартиры и дома.
Об этом сообщил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона.
Как будут ликвидировать блэкаут в Харькове
"Во-первых, запитываем критическую инфраструктуру. Это мы уже практически выполнили. Далее вернем электричество харьковчанам. По моим подсчетам, в течение ночи и завтрашнего дня добавим в электропитание Харькова 40-50% тех дополнительных возможностей, которые мы сейчас имеем", — рассказал Кудрицкий.
Чиновник уточняет, что после этого в течение нескольких дней городские энергетики смогут согласно планам восстановить полную схему электроснабжения в городе.
Блэкаут в Харькове — последние новости
Напомним, что в Харькове ночью, в пятницу, 22 марта, раздалось около 15 взрывов, в результате чего возникли проблемы со светом.
Из-за ракетного удара остались обесточенными несколько участков Укрзалізниці, в частности, в Харьковском узле ЮЖД.
В то же время глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов заявил, что в результате ракетного террора почти 700 тысяч горожан остаются без электроэнергии. В городе остановилось метро, система оповещения и светофоры, однако мобильная связь остается доступной.
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