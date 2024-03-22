Блекаут в Харькове — глава Укрэнерго рассказал, как будут восстанавливать электричество в городе

Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий. Фото: Укринформ

Украинские энергетики собираются возобновлять питание в Харькове в течение двух этапов. В первую очередь продолжается работа над восстановлением критической инфраструктуры города, после чего будут запитаны квартиры и дома.

Об этом сообщил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона.

Читайте также:

Как будут ликвидировать блэкаут в Харькове

"Во-первых, запитываем критическую инфраструктуру. Это мы уже практически выполнили. Далее вернем электричество харьковчанам. По моим подсчетам, в течение ночи и завтрашнего дня добавим в электропитание Харькова 40-50% тех дополнительных возможностей, которые мы сейчас имеем", — рассказал Кудрицкий.

Чиновник уточняет, что после этого в течение нескольких дней городские энергетики смогут согласно планам восстановить полную схему электроснабжения в городе.

Блэкаут в Харькове — последние новости

Напомним, что в Харькове ночью, в пятницу, 22 марта, раздалось около 15 взрывов, в результате чего возникли проблемы со светом.

Из-за ракетного удара остались обесточенными несколько участков Укрзалізниці, в частности, в Харьковском узле ЮЖД.

В то же время глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов заявил, что в результате ракетного террора почти 700 тысяч горожан остаются без электроэнергии. В городе остановилось метро, система оповещения и светофоры, однако мобильная связь остается доступной.