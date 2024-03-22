Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Блекаут в Харькове — глава Укрэнерго рассказал, как будут восстанавливать электричество в городе arrow

Блекаут в Харькове — глава Укрэнерго рассказал, как будут восстанавливать электричество в городе

22 марта 2024 21:07
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Блекаут в Харькове — глава Укрэнерго рассказал, как будут восстанавливать электричество в городе
Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий. Фото: Укринформ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Украинские энергетики собираются возобновлять питание в Харькове в течение двух этапов. В первую очередь продолжается работа над восстановлением критической инфраструктуры города, после чего будут запитаны квартиры и дома.

Об этом сообщил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона.

Читайте также:

Как будут ликвидировать блэкаут в Харькове

"Во-первых, запитываем критическую инфраструктуру. Это мы уже практически выполнили. Далее вернем электричество харьковчанам. По моим подсчетам, в течение ночи и завтрашнего дня добавим в электропитание Харькова 40-50% тех дополнительных возможностей, которые мы сейчас имеем", — рассказал Кудрицкий.

Чиновник уточняет, что после этого в течение нескольких дней городские энергетики смогут согласно планам восстановить полную схему электроснабжения в городе.

Блэкаут в Харькове — последние новости

Напомним, что в Харькове ночью, в пятницу, 22 марта, раздалось около 15 взрывов, в результате чего возникли проблемы со светом.

Из-за ракетного удара остались обесточенными несколько участков Укрзалізниці, в частности, в Харьковском узле ЮЖД.

В то же время глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов заявил, что в результате ракетного террора почти 700 тысяч горожан остаются без электроэнергии. В городе остановилось метро, система оповещения и светофоры, однако мобильная связь остается доступной.

Харьков
электроэнергия
Украина
Укрэнерго
блэкаут
ракетный удар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом