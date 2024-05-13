Прикордонники показали відео перших боїв з росіянами за Харківщину

Прикордонники в бліндажі. Фото: скриншот з відео

Російські війська у п'ятницю, 10 травня, розпочали новий наступ на Харківську область. Станом на понеділок, 13 травня, їм вдалося досягти успіху на окремих ділянках регіону.

Відео ближнього бою в перший день російського наступу показали у соцмережах.

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Так, у перший день російського наступу невелика група прикордонників вступила в бій із ворожою диверсійно-розвідувальною групою спецпризначенців, який переважав за кількістю.

На відео український захисник, виявивши підозрілий силует, запитав "Хто тут?", після чого по ньому відкрили вогонь. Тому воїн почав стріляти у відповідь, аби знищити противника. Стрілковий бій тривав безперервно понад дві хвилини.

Нагадаємо, у Центрі протидії дезінформації попередили українців, що найближчим часом російська пропаганда активізує ІПСО щодо наступу на Харків.

Також Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог має частковий успіх у Харківській області.

За даними ЗМІ, Росія планує відтіснити Збройні сили України від кордону та створити буферну зону.

Крім того, до відбиття російського наступу у Вовчанську приєдналися бійці "Російського добровольчого корпусу".