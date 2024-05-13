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Бійці російського добровольчого корпусу приєдналися до ЗСУ у битві за Вовчанськ — відео

13 травня 2024 18:04
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Ілля Рябінін
редактор
Битва за Вовчанськ — бійці РДК продемонстрували майстерні кадри роботи трофейного БТР-82
Трофейний бронетранспортер БТР-82 РДК веде вогонь по російських військах у Вовчанську. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Підрозділи Збройних сил України продовжують відбивати російський наступ на Вовчанськ Харківської області. До українських захисників також вже встигли приєднатися бійці "Російського добровольчого корпусу".

Кадри роботи екіпажу БТР-82 по ворогу показали в офіційних соцмережах РДК.

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За повідомленням бійців, російська армія намагається закріпитися в районі міського м'ясокомбінату, а також на вулицях, які розташовані на околиці Вовчанська.

рдк та зсу у вовчанську
Бійці РДК поруч з власним БТР-82. Джерело: скриншот

Хто такі бійці РДК

Зазначимо, що "Російський добровольчий корпус" —  військовий підрозділ ЗСУ, сформований у серпні 2022 року, який входить до Інтернаціонального легіону територіальної оборони України.

До його складу входять ексвійськові ЗС РФ, ветерани підрозділів ФСБ та Росгвардії, а також активісти  неформальних рухів. Командує підрозділом Денис Євгенійович Нікітін на псевдо White Rex.

Ситуація у Вовчанську — останні новини

Нагадаємо, 10 травня російські загарбники посилили обстріли на північному напрямку Харківщини. Перш за все, під прицілом ворога місто Вовчанськ. 

Згодом Президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про те, що росіяни розпочали нову хвилю наступу на Слобожанщині, де тривають жорсткі бої. 

За даними ЗМІ, Росія планує відтіснити Збройні сили України від кордону та створити буферну зону. 

У суботу, 11 травня, загарбники відновили штурмові дії біля села Глибоке Харківської області. Наразі українські військові очікують посилення вогню противника.

Через наступ російських військ мешканців прикордонних районів Харківської області евакуюють до безпечних місць. За минулу добу загалом евакуйовано 1 775 людей.

російські війська
ЗСУ
Україна
Харківська область
війна в Україні
РДК

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