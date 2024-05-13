Ворог мав частковий успіх на Харківщині — зведення Генштабу ЗСУ на 13 травня

Українські захисники. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Російські загарбники кілька днів тому розпочали новий наступ на Харківську область. Станом на понеділок, 13 травня, окупанти здійснили 11 атак, триває два бойових зіткнення.

Про це повідомляє Стратком ЗСУ у Telegram.

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Ситуація на Харківському напрямку 13 травня

На Харківському напрямку росіяни не припиняють спроб витіснити українські підрозділи із займаних позицій та мали частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці, однак просування зупинено.

Водночас Сили оборони України здійснюють контратакувальні дії на Харківському напрямку, для посилення військ туди перемістили завчасно створені резерви. Нарощування угруповання триватиме залежно від розвитку дій, українські війська забезпечені необхідною кількістю засобів ураження.

З початку доби ворог втратив на Харківщині 97 військових та вісім одиниць озброєння й військової техніки. Однак окупантам вдалося завдати вісім авіаційних ударів в районах населених пунктів Уди, Вовчанськ, Липці, Графське та Веселе Харківської області.

Крім того, воїни ЗСУ відбивають атаки загарбників на Куп'янському напрямку в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області.

Також відбулось 19 бойових зіткнень в районах Синьківка, Іванівка, Берестове та Новоігорівка.

Скриншот допису Страткому

Скриншот допису Страткому

Скриншот допису Страткому

Нагадаємо, представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що українська розвідка знала про плани російських окупантів наступати в Харківській області. Дії противника на цьому напрямку розпочалися за графіком, який був відомий.

А командир підрозділу розвідки Сухопутних військ ЗСУ Денис Ярославський заявив, що на Харківщині не було першої лінії фортифікацій і мін. На його думку, це дозволило росіянам "вільно увійти в сіру зону по всій лінії кордону".

На це відреагували в Харківській ОВА. Там зазначили, що побудовані силами обласної адміністрації фортифікації наразі займають Сили Оборони України

Також інформацію щодо відсутності фортифікацій на Харківщині спростували у ЦПД. Керівник Центрі Андрій Коваленко пояснив, що бої зосереджені саме на прикордонні, тому вести будівельні роботи та зводити фортифікації у певних регіонах неможливо, бо це становить ризик для життя інженерів.

Крім того, на тлі наступу російських військ на північ Харківської області було замінено командувача ОТУВ "Харків" — ним став Михайло Драпатий.