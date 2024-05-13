Пограничники показали видео первых боев с россиянами за Харьковщину

Бои за Харьковщину — в сети появилось видео ближнего боя с российской ДРГ
Российские войска в пятницу, 10 мая, начали новое наступление на Харьковскую область. По состоянию на понедельник, 13 мая, им удалось добиться успеха на отдельных участках региона.
Видео ближнего боя в первый день российского наступления показали в соцсетях.
Наступление россиян на Харьковщину
Так, в первый день российского наступления небольшая группа пограничников вступила в бой с вражеской диверсионно-разведывательной группой спецназовцев, которая превосходила по количеству.
На видео украинский защитник, обнаружив подозрительный силуэт, спросил "Кто здесь?", после чего по нему открыли огонь. Поэтому воин начал стрелять в ответ, чтобы уничтожить противника. Стрелковый бой продолжался непрерывно более двух минут.
Напомним, в Центре противодействия дезинформации предупредили украинцев, что в ближайшее время российская пропаганда активизирует ИПСО о наступлении на Харьков.
Также Генштаб ВСУ сообщил, что враг имеет частичный успех в Харьковской области.
По данным СМИ, Россия планирует оттеснить вооруженные силы Украины от границы и создать буферную зону.
Кроме того, к отражению российского наступления в Волчанске присоединились бойцы "Русского добровольческого корпуса".
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