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Бои за Харьковщину — в сети появилось видео ближнего боя с российской ДРГ

13 мая 2024 21:45
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Пограничники показали видео первых боев с россиянами за Харьковщину
Пограничники в блиндаже. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска в пятницу, 10 мая, начали новое наступление на Харьковскую область. По состоянию на понедельник, 13 мая, им удалось добиться успеха на отдельных участках региона.

Видео ближнего боя в первый день российского наступления показали в соцсетях.

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Так, в первый день российского наступления небольшая группа пограничников вступила в бой с вражеской диверсионно-разведывательной группой спецназовцев, которая превосходила по количеству.

На видео украинский защитник, обнаружив подозрительный силуэт, спросил "Кто здесь?", после чего по нему открыли огонь. Поэтому воин начал стрелять в ответ, чтобы уничтожить противника. Стрелковый бой продолжался непрерывно более двух минут.

Напомним, в Центре противодействия дезинформации предупредили украинцев, что в ближайшее время российская пропаганда активизирует ИПСО о наступлении на Харьков.

Также Генштаб ВСУ сообщил, что враг имеет частичный успех в Харьковской области.

По данным СМИ, Россия планирует оттеснить вооруженные силы Украины от границы и создать буферную зону.

Кроме того, к отражению российского наступления в Волчанске присоединились бойцы "Русского добровольческого корпуса".

пограничники
Харьковская область
оккупанты
война в Украине
фронт
ДРГ
наступление

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