Будівництво підземного онкодиспансеру у Харкові: етапи роботи

Будівництво онкодиспансеру. Фото: Харківська ОВА

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Новий регіональний онкоцентр у Харкові продовжують будувати. Насамперед зводять підземний комплекс, який працюватиме навіть під час повітряних тривог. Якщо фінансування буде достатнім, завершити цей етап планують до кінця серпня 2027 року. Після цього розпочнуть будівництво нового наземного корпусу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на медіа "Думка".

Підземна лікарня

Після коригування проєкту вирішили збудувати підземну частину площею понад 3 тисячі квадратних метрів. Саме там розмістять комп'ютерні томографи, апарати МРТ, ПЕТ-КТ та інше діагностичне обладнання. За словами начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, зараз головним завданням є саме будівництво підземного комплексу.

"На першому етапі у нас у пріоритеті, звичайно, зведення саме підземної частини", — сказав він.

Після завершення робіт підземний комплекс працюватиме як повноцінна лікарня. Тут будуть операційне та діагностичне відділення, а під час повітряних тривог приміщення використовуватимуть як укриття.

Потрібне фінансування

На 2026 рік для будівництва вже передбачили 300 мільйонів гривень. Водночас роботи виконують із випередженням графіка, тому виникла потреба в додатковому фінансуванні. За словами Олега Синєгубова, для продовження будівництва необхідно ще близько 250 мільйонів гривень.

Наступні етапи

Після завершення підземної частини почнуть будувати новий наземний корпус. Старі приміщення онкоцентру працюватимуть до повного завершення нового комплексу. Очільник Харківської ОВА також назвав орієнтовний термін завершення першої черги робіт.

"Розраховуємо до кінця серпня 2027 року завершити цей проєкт", — зазначив Синєгубов.

Загалом усі три черги будівництва планують реалізувати за чотири-п'ять років, однак строки можуть змінитися через безпекову ситуацію.

Модернізація онкоцентру

Водночас у Харківському регіональному онкоцентрі триває модернізація. Тут уже запрацював перший в області сучасний лінійний прискорювач для променевої терапії. За даними Синєгубова, близько 80% пацієнтів з онкологічними захворюваннями під час комплексного лікування потребують саме такого виду терапії.

Обладнання придбали за кошти Міністерства охорони здоров'я України. За фінансування з обласного бюджету реконструювали спеціалізоване приміщення, облаштували захисний бункер і оновили необхідну інженерну інфраструктуру.

"Фахівці вже пройшли спеціалізоване навчання, отримали відповідні сертифікати, а медзаклад — усі дозвільні документи. Найближчим часом тут розпочнуть лікування перших пацієнтів", — повідомив Синєгубов.

Наступним етапом модернізації стане встановлення власного розміточного комп'ютерного томографа.

Як повідомляли Новини.LIVE, очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов закликав ухвалити державну програму захисту АЗС. Він зазначив, що це має ініціювати уряд. Також він закликав до будівництва мобільних укриттів безпосередньо неподалік станцій, а також підтримки бізнесу, який працює під постійними обстрілами.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові відкрили нову підземну школу, розраховану на 1800 учнів. Це перший такий заклад у Слобідському районі міста. Будівництво тривало близько року і фінансувалося з міського та державного бюджетів. Однак таких шкіл необхідно ще понад десять, щоб покрити всі потреби.