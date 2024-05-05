Через ворожий обстріл Харківщини загинула людина, — ОВА

Наслідки обстрілу. Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські війська в неділю, 5 травня, здійснили обстріл Харкова та області. Зокрема, під ворожий удар потрапило село Моначинівка.

Про це повідомляє голова ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

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Обстріл Моначинівки 5 травня

"Внаслідок ворожого обстрілу села Моначинівка загинула 88-річна жінка", — йдеться у повідомленні.

За словами Синєгубова, тіло загиблої деблокували з-під завалів після ліквідації пожежі у будинку.

Скриншот допису Синєгубова

Раніше в ОВА зазначали, що у селі Моначинівка сталося займання приватного будинку, постраждав 34-річний цивільний чоловік.

Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, росіяни вдарили по центральній частині Харкова. А голова ОВА Олег Синєгубов уточнив, що влучання відбулося в Шевченківському районі Харкова. Також росіяни влучили у приватний будинок у Харкові.

Крім того, на місці удару загинув собака. Його господаря ушпиталили. Станом на 15:00 було відомо про п'ятьох постраждалих через атаку на місто.

А вже о 18:20 повідомили про 14 поранених через російський ракетний удар по Харкову.