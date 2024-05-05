Из-за вражеских обстрелов Харьковщины погиб человек, — ОВА

Последствия обстрелов. Фото: Харьковская областная прокуратура

Российские войска в воскресенье, 5 мая, совершили обстрел Харькова и области. В частности, под вражеский удар попало село Моначиновка.

Об этом сообщает глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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Обстрел Моначиновки 5 мая

"В результате вражеского обстрела села Моначиновка погибла 88-летняя женщина", — говорится в сообщении.

По словам Синегубова, тело погибшей было деблокировано из-под завалов после ликвидации пожара в доме.

Скриншот сообщения Синегубова

Ранее в ОВА отмечали, что в селе Моначиновка произошло возгорание частного дома, пострадал 34-летний гражданский мужчина.

Скриншот сообщения Синегубова

Напомним, россияне ударили по центральной части Харькова. А глава ОВА Олег Синегубов уточнил, что попадание произошло в Шевченковском районе Харькова. Также россияне попали в частный дом в Харькове.

Кроме того, на месте удара погибла собака. Его хозяина госпитализировали. По состоянию на 15:00 было известно о пяти пострадавших из-за атаки на город.

А уже в 18:20 сообщили о 14 раненых из-за российского ракетного удара по Харькову.