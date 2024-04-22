Чем россияне атаковали харьковскую телебашню — в прокуратуре рассказали детали

Эксперт-криминалист возле харьковской телебашни. Фото: Национальная полиция

Тактическая авиация Воздушно-космических сил России в понедельник, 22 апреля, ударила по харьковской телебашне управляемой авиаракетой Х-59 "Овод". Прокуроры открыли уголовное производство.

Об этом информирует пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Читайте также:

Чем атаковали Харьковскую телебашню

Скриншот сообщения Харьковской областной прокуратуры

В то же время, пресс-служба Министерства внутренних дел Украины показала кадры работы экспертно-криминалистической группы на месте происшествия. Правоохранительное ведомство добавляет, что пострадавших не было.

Последствия атаки на харьковскую телебашню. Источник: Национальная полиция

На месте работают следственно-оперативная группа, криминалисты, взрывотехники и все необходимые службы для установления фактов.

Эксперт-криминалист за работой. Источник: Национальная полиция

По информации пресс-службы Госспецсвязи, телебашня частично пострадала, в результате чего трансляция телевизионного сигнала временно отсутствует.

"Работы по восстановлению продолжаются. FM-радиовещание ряда станций работает стабильно", — говорится в сообщении.

Там также добавили, что оставшиеся без телевидения харьковчане и жители области будут получать информацию из эфира местных радиостанций, будут пользоваться кабельным или онлайн-телевидением, или получать сигнал через спутниковые приемники.

Скриншот сообщения Госспецсвязи

Ракетный удар по телебашне в Харькове — последние новости

Напомним, сегодня днем в Харькове были слышны взрывы из-за активности тяжелых истребителей Су-34 вдоль северо-восточной границы.

Взрывы в городе подтвердили мэр Харькова Игорь Терехов и глава ХОГА Олег Синегубов: по информации последнего, удар пришелся в городскую телебашню близ Госпрома.