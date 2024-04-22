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Чем россияне атаковали харьковскую телебашню — в прокуратуре рассказали детали

22 апреля 2024 21:55
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Чем россияне атаковали харьковскую телебашню — в прокуратуре рассказали детали
Эксперт-криминалист возле харьковской телебашни. Фото: Национальная полиция
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Тактическая авиация Воздушно-космических сил России в понедельник, 22 апреля, ударила по харьковской телебашне управляемой авиаракетой Х-59 "Овод". Прокуроры открыли уголовное производство.

Об этом информирует пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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Скриншот сообщения Харьковской областной прокуратуры

В то же время, пресс-служба Министерства внутренних дел Украины показала кадры работы экспертно-криминалистической группы на месте происшествия. Правоохранительное ведомство добавляет, что пострадавших не было.

удар по телебашне харьков
Последствия атаки на харьковскую телебашню. Источник: Национальная полиция

На месте работают следственно-оперативная группа, криминалисты, взрывотехники и все необходимые службы для установления фактов.

обстрел телебашни харьков
Эксперт-криминалист за работой. Источник: Национальная полиция

По информации пресс-службы Госспецсвязи, телебашня частично пострадала, в результате чего трансляция телевизионного сигнала временно отсутствует.

"Работы по восстановлению продолжаются. FM-радиовещание ряда станций работает стабильно", — говорится в сообщении.

Там также добавили, что оставшиеся без телевидения харьковчане и жители области будут получать информацию из эфира местных радиостанций, будут пользоваться кабельным или онлайн-телевидением, или получать сигнал через спутниковые приемники.

удар по телебашне харьков
Скриншот сообщения Госспецсвязи

Ракетный удар по телебашне в Харькове — последние новости

Напомним, сегодня днем в Харькове были слышны взрывы из-за активности тяжелых истребителей Су-34 вдоль северо-восточной границы.

Взрывы в городе подтвердили мэр Харькова Игорь Терехов и глава ХОГА Олег Синегубов: по информации последнего, удар пришелся в городскую телебашню близ Госпрома.

Харьков
взрыв
Украина
телевидение
война в Украине
ракетный удар

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