На Харків насуваються грози зі шквалами та градом: погода завтра

Жінка йде під парасолею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харкові завтра, 22 травня, очікується справжня літня спека. Вдень температура повітря підніметься до +30 °С. Водночас синоптики попереджають про грози, град та сильні шквали, які накриють місто вже у другій половині дня.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз погоди на Харківщині на найближчі дні. Фото: скриншот з Telegram

Якою буде погода у Харкові 22 травня

За прогнозом синоптиків, у Харкові вночі буде без істотних опадів, а вдень пройде короткочасний дощ із грозою. Також у місті прогнозують град та шквали вітру до 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +14…+16 °С, а вдень повітря прогріється до +28…+30 °С.

Прогноз погоди по Харківській області 22 травня

На території Харківської області погода буде ще спекотнішою. Синоптики прогнозують мінливу хмарність, короткочасні дощі та грози. Подекуди можливий град і сильні пориви вітру до 20 м/с. Температура по області вночі коливатиметься в межах +12…+17 °С, а вдень підніметься до +27…+32 °С.

Штормове попередження на 22 та 23 травня

У гідрометцентрі також оголосили штормове попередження на 22 та 23 травня. Для Харкова та області встановлено І рівень небезпечності — жовтий. Синоптики попереджають, що негода збережеться і в наступні дні.

Читайте також:

Повідомлення про шторм. Фото: Харківський регіональний центр з гідрометеорології

Уже 23 травня на Харківщині знову очікуються короткочасні дощі, грози, місцями град та шквали. Температура при цьому залишатиметься по-літньому високою — до +30 °С. У неділю, 24 травня, спека почне поступово спадати, однак дощі та грози не відступлять. А вже з 25-26 травня температура знизиться до +19…+26 °С вдень.

Кліматичні дані для Харкова за 21 травня

Синоптики також оприлюднили й кліматичні дані для Харкова за 21 травня. Найхолодніше цього дня було у 1974 році, коли температура опустилася до +2,9 °С. Найспекотніше — у 1967 році, тоді повітря прогрілося до +31,8 °С. Середньодобова температура для цієї дати у Харкові становить +17,5 °С.

Раніше журналісти Новини.LIVE прогулялися вулицями Харкова та зафільмували життя містян. Життя попри обстріли тут триває у звичному темпі. Харків'яни поспішають у справах, переходять дорогу на жвавих перехрестях та гуляють просторими площами.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові комунальники розпочали сезонну обробку троянд та хвойних рослин від шкідників і хвороб. Роботи зараз тривають на вулиці Полтавський Шлях. Фахівці обробляють кущі троянд та хвойні насадження спеціальними препаратами. У комунальному підприємстві зазначають, що засоби, які використовують для захисту рослин, безпечні для людей і тварин.