Чудом жив — появились кадры трехчасового спасения мужчины из-под завалов в Харькове

Последствия удара по многоэтажке в Харькове. Фото: ГСЧС

Во время ликвидации последствий удара по многоэтажке в Харькове 4 апреля чрезвычайники спасли из-под завалов мужчину. Операция по спасению продолжалась более трех часов, а мужчина чудом остался жив.

Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы чрезвычайной ситуации в четверг, 4 апреля.

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Спасатели рассказали, что в ночь на 4 апреля оккупационная армия совершила массированную атаку дронами по Харькову. Оккупанты убили троих спасателей и одного гражданского. Один из "шахедов" попал в жилую трехэтажку, частично разрушив ее крышу и верхний этаж, и повлек пожар.

Последствия удара по многоэтажке в Харькове. Фото: ГСЧС

Последствия удара по многоэтажке в Харькове. Фото: ГСЧС

Поврежден автомобиль спасателей в результате удара по Харькову. Фото: ГСЧС

Поврежден автомобиль спасателей в результате удара по Харькову. Фото: ГСЧС

Последствия удара по многоэтажке в Харькове. Фото: ГСЧС 1/5 ​ 5

В то же время, когда спасатели попали под повторный удар беспилотниками, проходила операция по спасению жизни 67-летнего мужчины, которого завалило плитами перекрытие на третьем этаже.

"К этой операции были привлечены около 10 чрезвычайников. Они с помощью ручного гидравлического инструмента и домкратов деблокировали человека и передали медикам. К счастью, мужчина получил незначительные повреждения", — рассказали чрезвычайники.

Напомним, ночью 4 апреля в Харькове раздались взрывы. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли по меньшей мере четыре удара по городу.

Враг бил по частным и многоквартирным домам. Повреждена жилая застройка частного сектора. В одной из многоэтажек разрушены верхние этажи.

Из-за вражеских обстрелов погибли четыре человека, трое из них — спасатели. Ранения получили еще 12 человек.