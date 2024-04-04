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Чудом жив — появились кадры трехчасового спасения мужчины из-под завалов в Харькове

4 апреля 2024 08:53
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Чудом жив — появились кадры трехчасового спасения мужчины из-под завалов в Харькове
Последствия удара по многоэтажке в Харькове. Фото: ГСЧС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во время ликвидации последствий удара по многоэтажке в Харькове 4 апреля чрезвычайники спасли из-под завалов мужчину. Операция по спасению продолжалась более трех часов, а мужчина чудом остался жив.

Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы чрезвычайной ситуации в четверг, 4 апреля.

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Спасатели рассказали, что в ночь на 4 апреля оккупационная армия совершила массированную атаку дронами по Харькову. Оккупанты убили троих спасателей и одного гражданского. Один из "шахедов" попал в жилую трехэтажку, частично разрушив ее крышу и верхний этаж, и повлек пожар.

  • Чудом жив — появились кадры трехчасового спасения мужчины из-под завалов в Харькове - фото 1
    Последствия удара по многоэтажке в Харькове. Фото: ГСЧС
  • Чудом жив — появились кадры трехчасового спасения мужчины из-под завалов в Харькове - фото 2
    Последствия удара по многоэтажке в Харькове. Фото: ГСЧС
  • Чудом жив — появились кадры трехчасового спасения мужчины из-под завалов в Харькове - фото 3
    Поврежден автомобиль спасателей в результате удара по Харькову. Фото: ГСЧС
  • Чудом жив — появились кадры трехчасового спасения мужчины из-под завалов в Харькове - фото 4
    Поврежден автомобиль спасателей в результате удара по Харькову. Фото: ГСЧС
  • Чудом жив — появились кадры трехчасового спасения мужчины из-под завалов в Харькове - фото 5
    Последствия удара по многоэтажке в Харькове. Фото: ГСЧС
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В то же время, когда спасатели попали под повторный удар беспилотниками, проходила операция по спасению жизни 67-летнего мужчины, которого завалило плитами перекрытие на третьем этаже.

"К этой операции были привлечены около 10 чрезвычайников. Они с помощью ручного гидравлического инструмента и домкратов деблокировали человека и передали медикам. К счастью, мужчина получил незначительные повреждения", — рассказали чрезвычайники.

Напомним, ночью 4 апреля в Харькове раздались взрывы. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли по меньшей мере четыре удара по городу.

Враг бил по частным и многоквартирным домам. Повреждена жилая застройка частного сектора. В одной из многоэтажек разрушены верхние этажи.

Из-за вражеских обстрелов погибли четыре человека, трое из них — спасатели. Ранения получили еще 12 человек.

ГСЧС
обстрелы
Харьков
дом
война в Украине
ранение

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