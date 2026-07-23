Дощі та грози повертаються на Харківщину: прогноз на завтра

Люди з парасольками. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

В Харківській області продовжить панувати нестійка погода, наприкінці робочого тижня. Синоптики прогнозують короткочасні літні дощі та місцями грози, проте заспокоюють, що температура повітря залишатиметься комфортною, а ближче до вихідних почне поступово зростати.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз на 24 липня

У п'ятницю на Харківщині очікується мінлива хмарність. Вітер буде північної чверті зі швидкістю 5–10 м/с.

По області: вночі без істотних опадів, температура повітря становитиме +12…+17 °С. Вранці та вдень пройде короткочасний дощ, місцями прогримить гроза, а стовпчики термометрів піднімуться до +22…+27 °С.

У Харкові: нічна температура буде в межах +14…+16 °С без істотних опадів. Вранці та вдень очікується короткочасний дощ, а температура повітря прогріється до +24…+26 °С.

Пожежна небезпека

Разом із дощовою погодою ситуація з пожежною небезпекою в області залишається неоднорідною. Згідно з даними синоптиків, рівень загрози суттєво різниться залежно від району. Так, у Великому Бурлуці оголошено надзвичайний (п'ятий) клас небезпеки. Високий (четвертий) рівень діє для Харкова та Лозової. Середній рівень прогнозують для Золочева, Слобожанського та Берестина. Водночас у Богодухові, Коломаці та Ізюмі загроза мінімальна — там зафіксовано низький клас пожежної небезпеки. Попри дощові опади, рятувальники просять жителів зон підвищеного ризику бути пильними.

Прогноз на 25–28 липня

Дощова та волога погода затримається на кілька днів, після чого регіон чекає чергова хвиля потепління:

25 липня: погода буде мінливо хмарною. Вночі місцями пройде невеликий короткочасний дощ, а вдень очікується невеликий короткочасний дощ, місцями з грозою. Вітер північний, 5–10 м/с. Повітря вночі прогріється до +13…+18 °С, а вдень очікується +22…+27 °С.

26 липня: у регіоні прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі місцями короткочасний дощ, вдень — дощ, місцями значний. Вітер північний, 5–10 м/с, вдень місцями пориви до 15–20 м/с. Вночі очікується +13…+18 °С, а вдень стовпчики термометрів покажуть +22…+27 °С.

27 липня: збережеться мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ, а вдень вже без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7–12 м/с, вночі місцями пориви 15–20 м/с. Температура повітря становитиме вночі +13…+18 °С, а вдень прогріється до +24…+29 °С.

28 липня: очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, а вдень місцями пройде невеликий дощ. Вітер змінить напрямок на південно-західний, 7–12 м/с. Нічна температура повітря становитиме +15…+20 °С, а вдень стовпчики термометрів покажуть по-справжньому літні +25…+30 °С.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові планують капітально відремонтувати сквер Тихонова, що розташований на вулиці Клочківській, 3. Цей простір хочуть перетворити на сучасний арт-майданчик для відпочинку та творчих ініціатив.

Також Новини.LIVE писали, що у харківському метрополітені планують запровадити музичний супровід на станціях. У метро кажуть, що це допоможе знизити рівень стресу у складний час.