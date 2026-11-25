Мобільне укриття. Фото: Новини.LIVE

Харків за часи повномасштабного вторгнення довів — швидке реагування на обстріли та вчасний приїзд усіх екстрених служб — це ледь не перша необхідність в умовах прифронтового міста. Так, у рамках всеукраїнської платформи "Асоціація прифронтових міст та громад" завітали дві делегації з Сум та Рівного, аби перейняти досвід нашого міста.

Про це розповіла журналістка Новини.LIVE Анна Шоферова.

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Служба 1562

У Харкові існує міська служба 1562, і саме сюди найчастіше дзвонять містяни, аби дізнатися, чому немає води, світла чи опалення, а також повідомити про всі комунальні питання, які турбують містян. Служба працює з 2007 року, а наразі її працівники перебувають під землею.

"Ми зробили їм 100% резервування робочих місць у них в домівках. Оптичне оптоволокно, комп'ютер, робоче місце і кожному видали EcoFlow. Для того, щоб можна було оперативно включитися в лінію, якщо, наприклад, стається там блекаут і розуміємо, що йде шквал заявок", — розповів директор Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради Богдан Гладких.

Богдан Гладких про міську службу. Фото: Новини.LIVE

Тут працюють 46 операторів. У зміну їх виводять залежно від навантаження. У звичайний період фіксують 7–8 тисяч заяв від містян за місяць. А в надзвичайній ситуації, як-от блекаут, така ж кількість може бути за день.

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"За рік роботи служби, з 24 жовтня 2025 року по сьогоднішній день, служба прийняла 1 мільйон 246 тисяч звернень. Це статистика в реальному режимі, яка демонструє те, що оператори працюють і приймають нереальну кількість навантаження. 60 тисяч дзвінків за тиждень, буквально в реальному часі. Люди дзвонять, звичайно, з питаннями відключення електропостачання, хоча це не зона відповідальності міської ради, але, враховуючи те, що, наприклад, кол-центр обленерго може не відповідати через завелику кількість дзвінків, ми беремо цей весь удар фактично на себе. Дуже велика кількість застрягань у ліфтах під час відключення електропостачання. Прорвало воду, опалення, питання благоустрою, тобто всі питання, які стосуються життєдіяльності міста", — додав Гладких.

Оператори на робочому місці. Фото: Новини.LIVE

Ситуаційний центр

Окрім цього, у місті також діє ситуаційний центр. Він створений на початку повномасштабного вторгнення для координації усіх екстрених служб: ДСНС, поліції, екстреної медичної допомоги та інших, аби швидко координувати роботу і не втрачати зайвих дорогоцінних хвилин у надзвичайній ситуації.

Чоловік за комп'ютером. Фото: Новини.LIVE

Модульні укриття

Концепцію модульних укриттів розробили ще у 2022 році, коли не було відповідних норм. Наразі вони лягли в основу державних будівельних стандартів щодо будівництва модульних захисних споруд і первинних мобільних укриттів. У Харкові встановлено вже 20 модульних укриттів, ще 10 планують встановити до кінця року.

Мобільне укриття. Фото: Новини.LIVE

У рамках Всеукраїнської платформи "Асоціація прифронтових міст та громад" завітали дві делегації з Сум та Рівного, аби перейняти досвід нашого міста.

Зокрема у Рівному вже працює кризовий центр, а також диспетчерська служба з програмним забезпеченням, подібним до харківського. Водночас представники міста зацікавилися досвідом взаємодії екстрених служб і муніципалітету, а також облаштуванням модульних укриттів. Заступник міського голови Рівного Артем Ганущак зазначив, що місту поки не вдалося налагодити таку ж взаємодію між усіма службами, як у Харкові. Цей досвід планують переймати. Окремо він відзначив надійність харківських укриттів, які вже пройшли практичну перевірку під час обстрілів.

"Нам цікаві приклади Харкова, як вони забезпечують мобільні укриття, модульні укриття там, де вони потрібні. Покрити все місто надзвичайно важко, тим паче таке, як Харків. Але я бачу, що є системність, і будемо переймати так само цей досвід, тим паче укриття, які витримували удари, а не на папері спроєктовані з теоретичними розрахунками. Тут ми бачимо, що люди на своєму досвіді практично випробували і розуміють, що ці укриття є безпечними і забезпечують ті базові потреби, які стоять перед ними", — розповів заступник міського голови Рівного Артем Ганущак.

Артем Ганущак про досвід Харкова. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов розповів, що Харків готовий ділитися з іншими українськими громадами напрацьованими під час війни алгоритмами реагування на російські обстріли. Йдеться не лише про оперативну роботу екстрених служб, а й про комплексну систему цивільного захисту, яка включає укриття, автономне енергоживлення, резерви обладнання та підготовку фахівців.

Також, ми писали, що на Харківщині є близько п'яти тисяч укриттів. Такої кількості достатньо, щоб розмістити 90 тисяч населення. Щоправда, місцеві жителі не завжди знають, де бомбосховища розташовані та як туди потрапити під час повітряної тривоги.