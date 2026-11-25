Мобильное укрытие. Фото: Новини.LIVE

Харьков во время полномасштабного вторжения доказал: быстрое реагирование на обстрелы и своевременное прибытие всех экстренных служб — это едва ли не первоочередная необходимость в условиях прифронтового города. Так, в рамках всеукраинской платформы "Ассоциация прифронтовых городов и громад" город посетили две делегации из Сум и Ровно, чтобы перенять опыт нашего города.

Об этом рассказала журналистка Новини.LIVE Анна Шоферова.

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Служба 1562

В Харькове существует городская служба 1562, и именно сюда чаще всего звонят горожане, чтобы узнать, почему нет воды, света или отопления, а также сообщить обо всех коммунальных вопросах, которые беспокоят жителей. Служба работает с 2007 года, а сейчас её сотрудники находятся под землёй.

"Мы обеспечили им 100-процентное резервирование рабочих мест у них дома. Оптическое оптоволокно, компьютер, рабочее место и каждому выдали EcoFlow. Для того, чтобы можно было оперативно подключиться к линии, если, например, там происходит отключение электричества и мы понимаем, что идет шквал заявок", — рассказал директор Департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского городского совета Богдан Гладких.

Богдан Гладких о городской службе. Фото: Новини.LIVE

Здесь работают 46 операторов. В смену их выводят в зависимости от нагрузки. В обычный период фиксируется 7–8 тысяч обращений от горожан в месяц. А в чрезвычайной ситуации, такой как отключение электричества, такое же количество может поступать за день.

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"За год работы службы, с 24 октября 2025 года по сегодняшний день, служба приняла 1 миллион 246 тысяч обращений. Это статистика в режиме реального времени, которая демонстрирует, что операторы работают и принимают невообразимый объем нагрузки. 60 тысяч звонков в неделю, буквально в режиме реального времени. Люди звонят, конечно, с вопросами об отключении электроснабжения, хотя это не входит в сферу ответственности городского совета, но, учитывая то, что, например, колл-центр облэнерго может не отвечать из-за слишком большого количества звонков, мы фактически берем весь этот удар на себя. Очень много случаев застревания в лифтах во время отключения электроснабжения. Прорывы водопровода, отопления, вопросы благоустройства, то есть все вопросы, касающиеся жизнедеятельности города", — добавил Гладких.

Операторы на рабочем месте. Фото: Новини.LIVE

Ситуационный центр

Кроме того, в городе также действует ситуационный центр. Он был создан в начале полномасштабного вторжения для координации всех экстренных служб: ГСЧС, полиции, скорой медицинской помощи и других, чтобы оперативно координировать работу и не терять лишних драгоценных минут в чрезвычайной ситуации.

Мужчина за компьютером. Фото: Новини.LIVE

Модульные укрытия

Концепция модульных укрытий была разработана еще в 2022 году, когда соответствующих норм не существовало. Сейчас она легла в основу государственных строительных стандартов по возведению модульных защитных сооружений и первичных мобильных укрытий. В Харькове уже установлено 20 модульных укрытий, ещё 10 планируется установить до конца года.

Мобильное укрытие. Фото: Новини.LIVE

В рамках Всеукраинской платформы "Ассоциация прифронтовых городов и громад" наш город посетили две делегации из Сум и Ровно, чтобы перенять опыт нашего города.

В частности, в Ровно уже работает кризисный центр, а также диспетчерская служба с программным обеспечением, аналогичным харьковскому. В то же время представители города проявили интерес к опыту взаимодействия экстренных служб и муниципалитета, а также к обустройству модульных укрытий. Заместитель городского головы Ровно Артем Ганущак отметил, что городу пока не удалось наладить такое же взаимодействие между всеми службами, как в Харькове. Этот опыт планируют перенять. Отдельно он отметил надёжность харьковских укрытий, которые уже прошли практическую проверку во время обстрелов.

"Нам интересны примеры Харькова, как они обеспечивают мобильные укрытия, модульные укрытия там, где они нужны. Охватить весь город чрезвычайно сложно, тем более такой, как Харьков. Но я вижу, что есть системность, и мы будем перенимать этот опыт, особенно укрытия, которые выдерживали удары, а не спроектированные на бумаге с теоретическими расчетами. Здесь мы видим, что люди на собственном опыте практически проверили и понимают, что эти укрытия безопасны и обеспечивают те базовые потребности, которые стоят перед ними", — рассказал заместитель городского головы Ровно Артем Ганущак.

Артем Ганущак об опыте Харькова. Фото: Новини.LIVE

Отметим, что председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов рассказал, что Харьков готов делиться с другими украинскими общинами наработанными во время войны алгоритмами реагирования на российские обстрелы. Речь идет не только об оперативной работе экстренных служб, но и о комплексной системе гражданской защиты, которая включает укрытия, автономное энергоснабжение, резервы оборудования и подготовку специалистов.

Кроме того, мы писали, что в Харьковской области насчитывается около пяти тысяч укрытий. Этого количества достаточно, чтобы разместить 90 тысяч человек. Правда, местные жители не всегда знают, где расположены бомбоубежища и как туда попасть во время воздушной тревоги.