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Електропостачання у Харкові — Терехов відповів, чи відновлять світло за вихідні

23 березня 2024 19:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Електропостачання у Харкові — Терехов відповів, чи відновлять світло за вихідні
Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Харкові спостерігаються серйозні проблеми з електроенергією після російського обстрілу у п'ятницю, 22 березня. Наразі комунальні служби працюють над усуненням наслідків атаки, однак за вихідні електропостачання не вдасться відновити.

Про це розповів мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону у суботу, 23 березня.

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Терехов повідомив, що водопостачання у Харкові вже почало відновлюватися. За його словами, російські обстріли призвели до серйозних пошкоджень енергетичної інфраструктури. До того ж він зазначив, що попри всі зусилля комунальних служб, відремонтувати енергомережі впродовж вихідні не вийде. 

"Дуже серйозні наслідки. Сьогодні працюють усі енергетики комунальних служб, щоб локалізувати ці наслідки. Але за сьогодні-завтра це неможливо зробити. Мине певний час для того, щоб ми відновили електропостачання", — наголосив Терехов. 

За словами мера Харкова, вода почала з'являтися у місті впродовж 22 березня. Наразі всі відповідні служби працюють і над тим, аби до будинків жителів міста повернути тепло. Однак Терехов наголосив, що подача тепла та води залежить в першу чергу від електропостачання. 

"Щодо водопостачання, ми почали подавати воду до квартир харків'ян ще вчора в обмеженому режимі. Теплопостачання також частково відновлюється. Працює харківська теплова мережа над тим, щоб перезапустити систему теплопостачання. Але багато залежить від електропостачання. Над цим працюють представники Харківобленерго, Укренерго, але ситуація дуже і дуже важка", — підкреслив міський голова. 

Нагадаємо, що в Харкові в ніч проти п'ятниці, 22 березня, пролунало близько 15 вибухів, внаслідок чого виникли проблеми зі світлом. 

Через ракетний удар залишилися знеструмленими декілька ділянок Укрзалізниці, зокрема, у Харківському вузлі Південної залізниці. 

Водночас голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов заявив, що в результаті ракетного терору майже 700 тисяч містян залишаються без електроенергії. У місті зупинилося метро, система оповіщення та світлофори, однак мобільний зв'язок залишається доступним.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що країна-терорист Росія здійснила наймасштабнішу атаку на енергетику за останній час. Внаслідок обстрілів є влучання та пошкодження об’єктів генерації у різних областях.

війна
Харків
електроенергія
обстріли
електропостачання
Ігор Терехов

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