Электроснабжение в Харькове — Терехов ответил, восстановят ли свет за выходные

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Новини.LIVE

В Харькове наблюдаются серьезные проблемы с электроэнергией после российских обстрелов в пятницу, 22 марта. Коммунальные службы работают над устранением последствий атаки, однако за выходные электроснабжения не удастся возобновить.

Об этом рассказал мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона в субботу, 23 марта.

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Проблемы с электроэнергией в Харькове

Терехов сообщил, что водоснабжение в Харькове уже начало восстанавливаться. По его словам, российские обстрелы привели к серьезным повреждениям энергетической инфраструктуры. К тому же он отметил, что, несмотря на все усилия коммунальных служб, отремонтировать энергосети в течение выходных не получится.

"Очень серьезные последствия. Сегодня работают все энергетики коммунальных служб, чтобы локализовать эти последствия. Но за сегодня-завтра это невозможно сделать. Пройдет определенное время для того, чтобы мы восстановили электроснабжение", — подчеркнул Терехов.

По словам мэра Харькова, вода начала появляться в городе 22 марта. Все соответствующие службы работают и над тем, чтобы в дома жителей города вернуть тепло. Однако Терехов подчеркнул, что подача тепла и воды зависит в первую очередь от электроснабжения.

"Что касается водоснабжения, мы начали подавать воду в квартиры харьковчан еще вчера в ограниченном режиме. Теплоснабжение также частично восстанавливается. Работает харьковская тепловая сеть над тем, чтобы перезапустить систему теплоснабжения. Но многое зависит от электроснабжения. Над этим работают представители Харьковоблэнерго, Укрэнерго, но ситуация очень и очень тяжелая", — подчеркнул городской голова.

Напомним, что в Харькове ночью, в пятницу, 22 марта, раздалось около 15 взрывов, в результате чего возникли проблемы со светом.

Из-за ракетного удара остались обесточенными несколько участков Укрзалізниці, в частности, в Харьковском узле ЮЖД.

В то же время глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов заявил, что в результате ракетного террора почти 700 тысяч горожан остаются без электроэнергии. В городе остановилось метро, система оповещения и светофоры, однако мобильная связь остается доступной.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что страна-террорист Россия совершила самую масштабную атаку на энергетику за последнее время. В результате обстрелов есть попадание и повреждение объектов генерации в разных областях.